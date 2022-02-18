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影／女便宜市價千元出售iPhone 警破團購詐騙上千萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

詐欺前科的張女，去年在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支為2萬5000元至4萬元不等，便宜市價3000元，剛開始正常交貨，被害人吃到甜頭後，競相大量訂購及介紹親友購買，張女以廠商貨量不足延期交貨，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，其中1名被害人購30多支遭詐上百萬，本月11日經警查獲張女，中檢以涉嫌詐欺、偽造文書等罪將張女以10萬交保。

台中市警局刑事警察大隊偵八隊去年底接獲被害人報案，指出張姓女子在社群軟體散布，以低於市價數千元不等，可代購iPhone手機為由，向民眾詐財，犯案地區包括台中、彰化、雲林等地區。

警方調查，張女（43歲）自去年2、3月間起，陸續在各社群軟體佯稱為某知名上市科技公司員工，並張貼自製的團購圖片、公司員工證及相關代工證明，表示可協助購買優惠價格iPhone手機，每支手機比市價便宜3000元。

張女為取信被害人，剛開始均正常交貨，買到優惠價商品的客人「呷好逗相報」，競相大量訂購或介紹親友購買，短時間訂單爆增，張女獲取大量貨款後，隨即轉帳或提領，至去年6月間，以「廠商那邊貨量不足，要延期」等多種理由推託不出貨。

警方陸續接獲多名民眾報案，經報請台中地檢察署檢察官指揮偵辦，本月11日前往雲林縣張女租屋處逮捕到案，現場扣得存摺20本、印章17顆、禮券、現金137萬4400元及供犯罪所用的相關文件1批等證物。

警方查出，有名被害人向張女購買30多支手機，取不到貨，被詐上百萬元。警清查至少已有40餘人受害，依詐欺及偽造文書罪嫌將張女移送法辦，檢察官訊後命張女以10交保。全案繼續擴大偵辦。

張女在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支便宜市價3000元，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，經警查獲張女，查扣犯罪所得137萬餘元。圖／警方提供
張女在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支便宜市價3000元，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，經警查獲張女，查扣犯罪所得137萬餘元。圖／警方提供
張女在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支便宜市價3000元，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，經警查獲張女。圖／警方提供
張女在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支便宜市價3000元，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，經警查獲張女。圖／警方提供
張女在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支便宜市價3000元，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，經警查獲張女，中檢以涉嫌詐欺、偽造文書等罪將張女以10萬交保。圖／警方提供
張女在社群網站佯稱為知名上市科技公司員工，可協助購買優惠價格的iPhone手機，每支便宜市價3000元，共向40多名被害人詐財1100萬餘元，經警查獲張女，中檢以涉嫌詐欺、偽造文書等罪將張女以10萬交保。圖／警方提供

詐欺 偽造文書 蘋果

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