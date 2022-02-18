大白天到玉井警所前對空鳴槍 台南男辯稱有幻聽

台南市張姓男子去年5月14日上午近9時騎機車，前往玉井警分局玉山派出所前，持改造手槍對空鳴槍1次，經警聞聲後追查，隨即在其住處查獲改造手槍1把及子彈7發，他坦承開槍，辯護人說張男罹患精神病症，有幻聽，但經鑑定認當下他意識清楚，台南地院認張男犯非法持有非制式手槍罪處5年6月，併科罰金4萬元。

檢警調查，去年5月12日，張男取得該批具殺傷力的非制式槍彈，未料，他竟持槍彈，在玉井派出所對空鳴槍，雖當時周遭道路沒有人，但異常槍聲，員警聞聲馬上跑出來一探究竟，隨後循線到他南化區住處及機車置物箱，扣得該批槍彈、毒品殘渣袋及吸食器等物。

他於警詢、偵查、法院準備程序及審理中均坦承開槍，且有他對空鳴槍時的監視錄影畫面照片、車牌辨識照片及台南市警察局槍枝檢視報告等相關證物佐證。辯護人表示，張男罹患精神病症，有幻聽，應查明張是否因精神障礙或心智缺陷致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力等。

據調查，張男因公共危險等案件，經台南高分院判處1年10月、1年徒刑，並定應執行2年4月徒刑確定，並於2017年9月間執行完畢出監，同時，曾因焦慮狀態、焦慮症、失眠等原因，至奇美醫院及在監所內就醫。

台南地院合議庭委託嘉南療養院對他作精神鑑定無異常外，對空鳴槍後返家，當天分別接受警方、檢察官詢問、訊問，以及法院審理過程中，對於問題均可理解回覆，流暢地進行一問一答，意識清楚，理解力尚可，並無受幻聽而產生混淆的情況。

因此，認定張男未因精神障礙或心智缺陷而已達「致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者」或「致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」。