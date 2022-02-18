影／專偷移工代步電動車 賊被逮怨：車還沒賣就被抓

新北市楊、謝兩名慣竊，專偷沒車牌可查的外籍移工代步「電動自行車」。這月兩嫌偷了7部車要做無本生意。上周六楊嫌準備牽贓車時當場被逮，他不悅抱怨「真衰！車沒賣到就被抓。」楊嫌因他案遭法院發布「執字通緝」，檢複訊後立刻執行入監；另謝嫌通知到案說明，警詢後依竊盜罪函送。

據查證，38歲楊男與49歲謝男皆為慣竊，兩人無業以偷竊維生，平日流竄於新北新莊、五股一帶犯案。日前兩嫌見外籍移工騎乘無牌「電動自行車」，部部外殼改裝多樣酷炫，又起盜心。

兩人騎車四處找尋標的，鎖定新北產業園區五股、新莊外籍移工宿舍周邊伺機行竊。從這月8日清晨開始，陸續3天，兩人刻意選在清晨或是深夜，穿著小飛俠雨衣當掩護，成功偷得7部總價20萬台幣「電動自行車」。

據悉，楊、謝兩嫌為躲避警查緝，刻意用帆布遮蓋偷來「電動自行車」，並隨機停放其他路旁，等待不知情買主前來鑑價買車，做起無本生意。轄區新莊警分局方獲報，由偵查隊長徐子胤組成專案小組積極追緝，經調閱數千支監視器畫面比對，鎖定楊、謝兩嫌身分。

上周六（12日）深夜近10時許，警埋伏於新北市新莊區中環路與磚雅厝路口，見楊男與其女友，到次準備牽移贓車當場被逮。過程中，楊男一度辯扯他是來騎「自己的車」警方告知楊男，因沒去監所報到已被法院發布通緝（執字通緝）。

此時楊男面露不悅問警「通緝？我是要去哪裡報到？」警則反質「你不是竊盜！你不是沒去報到嗎」連同犯案工具一併帶回偵辦。偵詢時楊嫌坦承犯行，但卻向警抱怨「真倒楣！車都還沒賣成，就被警方抓到。」