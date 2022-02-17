「金牌畫家」畫作被寄丟 陳炳臣拒絕郵局只賠575元

曾連續3年參加國際畫展都獲金牌肯定，被譽為「金牌畫家」的彰化知名畫家陳炳臣，為參加韓國首爾舉行的亞細亞美術招待展，在本月8日郵寄一幅油畫參賽，卻中途遺失；陳炳臣說，郵局稱郵件遺失的賠償上限是575元，但他不要賠償，只希望找回畫作，並到鹿港分局報案，如果被人拿走，則將控告竊盜及侵占罪嫌。

陳炳臣說，他的油畫都是20萬元起跳，如果得獎，行情至少就是500萬元；遺失的這幅65公分、寬53公分名為「銀杏曦春」的油畫作品，寓意是希望早日揮別疫情，具有深刻的意義。

根據彰化縣文化局指出，57歲的陳炳臣是彰化芳苑人，曾任導演、演員、藝術策展人及文化部諮詢委員，陳炳臣畫作多以大自然為主題，2019年到2021年連3年參加國際畫展都獲金獎肯定，他的作品也獲很多縣市長收藏，彰化縣長王惠美還稱呼他為「金牌畫家」。

陳炳臣說，他受邀參加2022年亞細亞美術招待展，因此創作這幅「銀杏曦春」的油畫參賽，畫作完成後，委託鹿港鎮一家裱褙公司幫他郵寄參賽，裱褙公司人員將油畫捲起來後用泡棉包覆，再放入厚紙板製作的圓紙筒，2月8日前往鹿港彰濱郵局用掛號寄出，當時還告知郵局人員寄出的是油畫，沒想到對方卻沒收到包裹。

陳炳臣說，這次由裱褙公司幫忙郵寄畫片，沒想到卻發生問題，郵局主管解釋，畫作被送上郵車，在運送過程中遺失，但他認為郵車載運這麼多包裹、大小郵件，只有他的物品不翼而飛，未免令人起疑，台灣又不是落後國家，竟以此理由推拖，要民眾自求多福，未免太離譜。

彰化郵局經理李瑞華接受媒體訪問時說，鹿港彰濱郵局確實有收件，包裹也有送上郵車，可能是郵車側門沒關好，運送過程中遺失，不過油畫是以一般包裹交寄，根據規定，5公斤以下包裹最多補償575元。