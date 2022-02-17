熟女深夜駕車闖小徑難進退 警「聽路辨位」成功助脫困

台中馬姓女子昨夜開車到東勢大茅埔訪友，不小心開錯路，竟將車開入3米寬的田埂小徑進退不得，四下無人，嚇得她急打電話請警方協助。警方獲報後，於10分鐘內迅速找到馬女，並協助將車輛倒離受困地，結束一場驚魂。

台中馬姓女子(60歲)昨晚駕車到東勢大茅埔訪友，但對路況不熟悉，也未使用導航，不小心將車開進不到3米寬的田埂小徑進退不得，當下四周也沒人車經過，嚇得她打電話向警方尋求協助。

東勢警分局茅埔所陳安華警員接獲電話，先耐心安撫馬女情緒，逐一向她詢問車輛行經方向，推敲研判可能誤闖至東關路5段279巷內，隨後果然在當地找到馬；陳員協助將車輛倒車至20米外的空地迴轉，成功讓車回到台8線路旁，馬女獲救後，不斷向警方道謝，大讚不愧是人民保母。