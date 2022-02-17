台中石岡路樹倒擋交通 警所長執行交管遭車撞飛擦挫傷

台中石岡區昨天晚間21時許，於和盛街南眉巷發生路樹倒塌，東勢警分局東興所長洪存孝隨即到場交管，怎料一輛小客車疑似未注意車前狀況，不慎撞上洪所長，造成洪多處擦挫傷，幸無大礙，送往東勢農民醫院治療，目前在家休養。

台中東勢警分局昨日晚間21時許獲報，石岡區和盛街南眉巷發生路樹倒塌，東興所長洪存孝擔心該路段車輛往來，影響交通安全，隨即到中正路與中和街五段口執行交通管制。

怎料，駕駛自小客車的朱姓男子(49歲)將從中正路左轉中和街五段，疑似未注意前方狀況，竟直接撞上洪姓所長，導致洪全身多處擦挫傷、意識清楚，經救護車送往東勢農民醫院就醫，幸無大礙，目前已出院在家休養中。

警方表示，雙方均無酒精反應，初步了解，疑似是朱男未注意車前狀況，詳細肇事原因有待交大釐清；此案朱男未受傷，洪所長多處擦挫傷、意識清醒，送至東勢農民醫院就醫，目前已出院在家休養中。