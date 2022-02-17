無良司機偷排水肥臭氣薰天 警民攔阻逮人送辦

苗栗縣45歲劉姓水肥車司機到三義一處農場抽取水肥，返程途中貪圖方便，竟將水肥偷排放在附近山區邊坡，過程中因臭氣薰天引起民眾察覺，攔阻劉男逃離現場並報警，全案依違反廢清法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿表示，三義鄉龍騰村山區14日遭水肥車偷排廢液，目擊民眾見義勇為，將水肥車攔下，並阻擋劉姓司機逃離，警方獲報趕往現場，並通報環保局協助查處，全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，劉姓男子14日上午以新台幣4000元代價，在三義鄉龍騰村一處休閒農場抽取水肥，返程時為貪圖一時方便，便將水肥排放在附近山區邊坡下，排放過程中因難聞臭氣薰天，遭路過村民發現，立即攔阻並報警。

警方指出，經會同環保局到場認定劉男偷排濫倒廢棄物，警詢後並依法移送偵辦。