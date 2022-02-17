情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時救援，李女多處擦挫傷、骨折，所幸送醫後沒有生命危險。

經查證，25歲許男與23歲李女，兩人是男女朋友。昨晚（16日）晚間10時許，許男騎車載著李女準備返家，孰料，騎經新北市鶯歌區余厝橋上，許、李小倆口因故起了爭執，李女當場負氣跳車，卻不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上。