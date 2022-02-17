失智婦人坐計程車趴趴走 警員緊急連絡運匠協助返家

台南60歲陳姓婦人昨天下午1點多，獨自從家中外出後坐上計程車不知去向，家人擔心她走失向警方報案，警員打通她電話並聯繫上運匠，計程車已開到台17線北門區路段，計程車才折返回中西區，協助她平安返家。

「我太太走失了，請警員幫忙找到她。」 陳姓婦人先生昨天下午5點多向市警二分局海安所報案，警員洪正偉、盧卜誠受理後，到陳家附近調閱監視器查出她坐上計程車出門。

警員並持續與陳姓婦人手機嘗試聯繫，成功撥通陳女手機，電話中神智不清疑似失智情形，終於透過陳女行動電話不斷嘗試與吳姓計程車司機聯繫，經警勸說下成功與吳通上電話，吳表示陳女欲請他載至苗栗，現車輛位置於北門區台17線。

警方持續與吳保持聯繫並請求協助將陳女載返，並提醒吳勿讓陳女自行於半途下車，避免發生危險，最後警方於中西區西門路與郡瑋街口成功找到計程車。