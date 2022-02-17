聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智婦人坐計程車趴趴走 警員緊急連絡運匠協助返家

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南60歲陳姓婦人昨天下午1點多，獨自從家中外出後坐上計程車不知去向，家人擔心她走失向警方報案，警員打通她電話並聯繫上運匠，計程車已開到台17線北門區路段，計程車才折返回中西區，協助她平安返家。

「我太太走失了，請警員幫忙找到她。」 陳姓婦人先生昨天下午5點多向市警二分局海安所報案，警員洪正偉、盧卜誠受理後，到陳家附近調閱監視器查出她坐上計程車出門。

警員並持續與陳姓婦人手機嘗試聯繫，成功撥通陳女手機，電話中神智不清疑似失智情形，終於透過陳女行動電話不斷嘗試與吳姓計程車司機聯繫，經警勸說下成功與吳通上電話，吳表示陳女欲請他載至苗栗，現車輛位置於北門區台17線。

警方持續與吳保持聯繫並請求協助將陳女載返，並提醒吳勿讓陳女自行於半途下車，避免發生危險，最後警方於中西區西門路與郡瑋街口成功找到計程車。

當時因大陸冷氣團影響，天氣寒冷，員警先將陳女帶回派出所安置照料，並提供麵包、瓶裝水供其果腹、怯寒及補充熱量，並聯繫陳女丈夫，一聽到警方平安找到陳女，馬上喜極而泣，不斷感謝警方，頻頻向員警道謝，並表示其妻子因記憶力退化，又有失智情況，今天趁家人不注意就自己出門，未來會多留意小心。

台南市60歲失智陳姓婦人（中）坐上計程車要到苗栗，警員洪正偉（左）聯絡上吳姓計程車司機（右），協助她平安回家。記者黃宣翰／翻攝
台南市60歲失智陳姓婦人（中）坐上計程車要到苗栗，警員洪正偉（左）聯絡上吳姓計程車司機（右），協助她平安回家。記者黃宣翰／翻攝

計程車 北門 失智

延伸閱讀

宜縣府重申酒駕零容忍 10家計程車行提供代駕服務

「我爸爸是計程車司機」遇疫情不退休原因藏洋蔥

北部旅行社女業務經理台東確診 衛生局再匡7人居家隔離

北部1旅行社業務經理台東PCR確診 桂田飯店停業500人今快篩

相關新聞

包商假種電真A錢 堆萬噸廢棄物

政府力推綠能太陽光電，高屏太陽光電支持率居全國之冠，高雄市發生首例假種電真亂搞案。陳姓業者在湖內區魚塭地假借設置太陽能光...

「金牌畫家」畫作被寄丟 陳炳臣拒絕郵局只賠575元

曾連續3年參加國際畫展都獲金牌肯定，被譽為「金牌畫家」的彰化知名畫家陳炳臣，為參加韓國首爾舉行的亞細亞美術招待展，在本月...

熟女深夜駕車闖小徑難進退 警「聽路辨位」成功助脫困

台中馬姓女子昨夜開車到東勢大茅埔訪友，不小心開錯路，竟將車開入3米寬的田埂小徑進退不得，四下無人，嚇得她急打電話請警方協...

丹大林道頻出事 非公務車暫緩通行

丹大聯外道路整修至18公里處，今天再傳民眾在該處「天馬彎」路段摔車墜谷傷重不治，南投林管處傍晚針對該林道開放月餘，就頻生...

台中石岡路樹倒擋交通 警所長執行交管遭車撞飛擦挫傷

台中石岡區昨天晚間21時許，於和盛街南眉巷發生路樹倒塌，東勢警分局東興所長洪存孝隨即到場交管，怎料一輛小客車疑似未注意車...

情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。