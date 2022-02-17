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影／移工找前女友談復合 撞見現任男友坐床緣持棍狂毆

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

三名越南籍移工因感情糾葛爆衝突，起因是前男友揪友去前女友租處談復合，碰見現任男友坐在前女友床緣，氣的持鐵棍往現任男友左額頭毆揮，造成現任男友額頭撕裂傷報警處理，警到場逞凶兩嫌已逃逸，因現任男友不願提告，警登抄資料隨即離去。

經查證，越南籍移工29歲阮女（持工作簽證來台工作3年）與22歲潘男（持工作簽證來台3年）本是男女朋友，但因係協議分手。不久阮女轉和同鄉31歲黃男（持工作簽證來台4年）交往。

兩人正處熱戀，不時透過臉書上傳恩愛照片放閃，不巧被潘男朋友看見轉告潘男，導致潘男心生不滿。

周日（13日）晚上近8時許，潘男找來另友共騎一部電動自行車，前往阮女位於新北市樹林區佳園路三段租屋處，欲找阮女談復合。孰料，卻撞見現任男友黃男坐在阮女床緣。

潘男一時怒火中燒，隨手拿起屋內一支鐵棍，往黃男額頭猛毆數下，造成黃男左額頭撕裂傷，潘見黃額頭濺血倉皇逃逸。警方獲報迅速趕抵，潘等兩男早已不知去向，趕緊協助黃男就醫所幸並無大礙，由於黃男不願提告，警登抄資料後便行離去。

越南籍移工逞兇後快速逃逸。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工逞兇後快速逃逸。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工因感情糾紛被毆傷。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工因感情糾紛被毆傷。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工因感情糾紛被毆傷，警消獲報到場協處。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工因感情糾紛被毆傷，警消獲報到場協處。記者曾伯愷／翻攝
移工持鐵棍毆人。記者曾伯愷／翻攝
移工持鐵棍毆人。記者曾伯愷／翻攝

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