快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強撒手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他聽投資外幣獲利豐富要匯款 指定帳戶金流異常行員阻

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市徐姓男市民瀏覽投資網站時，站內介紹投資外幣豐厚利潤，陳和對方互加LINE後，被要求匯款至指定帳戶，徐到中西區民生路某銀行欲辦理匯款4萬元，承辦行員關懷提問資金匯款用途，徐回覆投資外幣用，卻無法明確指出投資平台為何，且指定帳戶金流異常，行員直覺有異通報員警及時勸阻，保住徐辛苦積蓄。

「有民眾遭到投資詐騙！」市警二分局民權派出所昨天中午12點多接獲民生路某銀行通報，有民眾因投資欲匯款至指定帳戶疑似遭詐騙，線上巡邏員警前往協助，經了解係為網路投資詐騙。

徐說，他上網路瀏覽投資網站時，站內介紹投資外幣獲利豐厚，引起他高度興趣，進而藉由聯絡訊息與聯絡人互加LINE好友，同時要求他匯款至指定帳戶，他到民生路銀行欲辦理匯款4萬元。

承辦行員關懷提問資金匯款用途，徐回覆投資外幣用，卻無法明確指出投資平台為何，行員直覺有異立即通報轄區派出所前來協助，在經過銀行及警察的努力解說下，徐民始打消匯帳念頭，並頻頻向在場的行員及員警道謝，成功攔阻了一場假投資、真詐騙。

台南市徐姓男市民遭電信投資詐騙，警民合力勸阻。記者黃宣翰／翻攝
台南市徐姓男市民遭電信投資詐騙，警民合力勸阻。記者黃宣翰／翻攝
台南市徐姓男市民遭電信投資詐騙，對方透過LINE他誘騙匯款到指定帳戶，警民合力勸阻。記者黃宣翰／翻攝
台南市徐姓男市民遭電信投資詐騙，對方透過LINE他誘騙匯款到指定帳戶，警民合力勸阻。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 LINE 警察

延伸閱讀

綠界760元上櫃 創新股紀錄

綠界承銷價暫定760元 抽到股票現賺43萬元

影／北部最大賽鴿分會涉簽賭 一年疑洗錢20億警全逮

Line已讀功能讓人壓力大？原始設計理念曝光 網讚：長知識了

相關新聞

缺錢致電議長辦公室恐嚇「人生自古誰無死」 男子遭訴

姜姓男子因缺錢花用，竟異想天開，在去年3月下午打電話到新北市議長蔣根煌辦公室，恐嚇「人生自古誰不會死，看是我先倒還是他先...

影／關渡師裝甲車在淡水擦撞轎車 鈑金瞬間變形

又有軍車在市區道路發生交通事故。新北市淡水區竹圍捷運站前方往台北市方向，今天下午2時27分有1輛陸軍雲豹8輪裝甲車追撞前...

丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

南投縣信義鄉丹大林道又傳機車摔落邊坡，工程人員報案有人墜谷，南投縣消防局中午接獲通報趕到18.5公里墜谷地點時，一名50...

軍人疑殺2子後墜樓不治 檢：驗屍後已開死亡證明書

空軍上兵蕭男疑殺害2名年幼子後，13日凌晨在住處墜樓受重傷，經送醫急救，延至今天清晨6時宣告不治，經警方報請台中地檢署相...

四海幫份子追債擄人毆打 警查出債務源頭是「自家人」

台北市警局王姓警員向丁姓股東追債185萬未果，將債權以55萬轉賣給竹聯幫劉姓男子，劉再以65萬轉讓給四海幫李姓男子，李除...

情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。