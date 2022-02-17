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他聽投資外幣獲利豐富要匯款 指定帳戶金流異常行員阻
台南市徐姓男市民瀏覽投資網站時，站內介紹投資外幣豐厚利潤，陳和對方互加LINE後，被要求匯款至指定帳戶，徐到中西區民生路某銀行欲辦理匯款4萬元，承辦行員關懷提問資金匯款用途，徐回覆投資外幣用，卻無法明確指出投資平台為何，且指定帳戶金流異常，行員直覺有異通報員警及時勸阻，保住徐辛苦積蓄。
「有民眾遭到投資詐騙！」市警二分局民權派出所昨天中午12點多接獲民生路某銀行通報，有民眾因投資欲匯款至指定帳戶疑似遭詐騙，線上巡邏員警前往協助，經了解係為網路投資詐騙。
徐說，他上網路瀏覽投資網站時，站內介紹投資外幣獲利豐厚，引起他高度興趣，進而藉由聯絡訊息與聯絡人互加LINE好友，同時要求他匯款至指定帳戶，他到民生路銀行欲辦理匯款4萬元。
承辦行員關懷提問資金匯款用途，徐回覆投資外幣用，卻無法明確指出投資平台為何，行員直覺有異立即通報轄區派出所前來協助，在經過銀行及警察的努力解說下，徐民始打消匯帳念頭，並頻頻向在場的行員及員警道謝，成功攔阻了一場假投資、真詐騙。
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