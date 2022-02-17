丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

南投縣信義鄉丹大林道又傳機車摔落邊坡，工程人員報案有人墜谷，南投縣消防局中午接獲通報趕到18.5公里墜谷地點時，一名50歲男子已失去生命跡象，但救難人員還是以人力方式，趕緊將人抬下山送醫搶救中。

南投縣消防局指出，第三大隊119中午12時39分接獲通知，立即啟動山域救援機制，派遣信義分隊消防人員趕赴現場，因丹大林道道路崎嶇，大型車輛只能到達14k處，後續路段經人員簡易分組後，以步行或騎乘搜救機車方式前往事故地點，初步了解，傷者目前已失去生命跡象。

警消人員表示，林務局南投林管處上個月宣布開放一般民眾能騎乘二輪車輛進入丹大林道後，陸續傳出有騎士不慎墜谷的消息，上周六才發生有機車騎士因丹大林道道路崎嶇、路況破碎難行而墜谷，今天中午南投縣消防局又接到工程人員報案，說在18.5公里有男子騎車摔落邊坡，警消出動救援，稍早已經接觸到患者，墜谷男子約50歲，已利用山搜獨輪車以人力接駁方式將傷者運送下山。