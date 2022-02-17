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四海幫份子追債擄人毆打 警查出債務源頭是「自家人」
台北市警局王姓警員向丁姓股東追債185萬未果，將債權以55萬轉賣給竹聯幫劉姓男子，劉再以65萬轉讓給四海幫李姓男子，李除夕夜把丁押往工廠用熱熔膠毆打，至隔天才放人。警方獲報昨天捕劉、李共7人，將依妨害自由罪嫌送辦，王警涉入部分還在釐清案情。
據了解，丁2019年跟王姓警員妻子合夥做娃娃機台生意，數月後想自立門戶，便向王借款185萬，不過丁都未準時還款，還再次說服王可共同投資「放款生意」賺錢還款。王發現丁仍沒錢還後，便將債務以55萬賣給竹聯幫背景的劉姓資產管理公司人員。
警方調查，劉數年前因一間宮廟活動結識四海幫背景的李姓資產管理人員。將債權以65萬賣給李。李今年1月31日晚上，率5人將丁押到新北市八里區一間工廠用熱熔膠毆打，丁的妹妹發現哥哥失蹤，當天報案。隔天李放人，丁男也跑到派出所報案，自稱遭凌虐。
警方先逮捕劉男，昨天又在汐止、龜山逮捕李等6人，查出其有四海幫背景。李等人坦承犯行，警方將依妨害自由罪嫌送辦。
王姓警員從警20多年，目前任職台北市警中山分局勤務指揮中心。中山分局督察組表示，還在調查王姓警員有無教唆嫌疑，絕不護短，將依違反風紀案懲處。
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