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國三北向車翻覆乘客拋出 他酒駕受困還辯不是駕駛

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

曾男酒後駕車於國三北向54公里，失控自撞內側護欄翻覆，被後車從後追撞，曾男受困車內，乘客翁男拋出車外沒有意識，警消協助脫困，所幸兩人送醫後沒有生命危險。曾男酒測值超標一度否認是駕駛，警示證據曾才坦承，目前曾、翁開刀治療，後續依公共危險罪送辦、道交條例開處。

經查證，今天凌晨1時49分，46歲曾姓男子酒後開車，載著27歲翁姓男子，行經國三高速公路（鶯歌系統）北向54公里處，失控自撞內側護欄，整輛車拋飛落地翻覆於車道中央。同方向另輛58歲凃姓男子所駕駛休旅車，疑未注意車前狀況，直接從後往曾男車尾追撞，導致前座乘客翁男拋飛車外沒有意識，曾男則受困車內待救。

警消獲報趕抵，使用破壞器材剪開殘破車體，拉出受困曾男，經檢視曾男右大腿開放性骨折、意識清楚；翁男無明顯外傷但意識不清，緊急協助曾、翁兩男送醫急救，所幸沒有生命危險。

事後警對肇事雙方駕駛及翁姓乘客進行酒測，曾男酒測值高達每公升0.67毫克，惟曾男一度否認自己是肇事車駕駛，經警方出示證據，曾才百口莫辯坦承駕車，目前曾男開刀治療，後續將公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例第35條規定開處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
國三北向54公里兩車碰撞，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝

酒測

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