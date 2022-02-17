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台南男不爽遭警攔停開單 脫口「臭警察仔…」罰3000元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市楊姓男子去年12月9日晚間11時15分駕駛轎車，行經永康區東橋一路與東橋六街口紅燈越線違規，經員警攔停後告發交通違規製單時，不爽嗆警「臭警察仔在那邊囂張啥(台語)」，被依違反社會秩序維護法送辦，楊男辯稱不記得，但被員警密錄器錄的一清二楚，新市簡易庭則處罰鍰3000元。

楊男於警詢時，否認口出惡言，「我不記得」他辯稱，他不是故意的，沒有指何人，也沒有辱罵意思，他不是刻意的。

然而，新市簡易庭勘驗事發當時，許姓員警隨身攜帶的密錄器的錄影錄音影片內容顯示，楊男當時對話對象為許姓員警，影片中確實錄到，楊男對許姓員警口出「只是個臭警察而已，是在囂張甚麼(台語)」。法官認楊男供詞，是事後卸責之詞，不足採信。

新市簡易庭審酌，楊男違反的手段、違反義務的程度及上開非行所生的危害，兼衡其年齡、素行、智識程度等一切情狀，認他於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處罰鍰3000元，可抗告。

新市簡易庭認楊姓男子於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處罰鍰3000元。圖／本報資料照
新市簡易庭認楊姓男子於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處罰鍰3000元。圖／本報資料照

警察 台語 公務員

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