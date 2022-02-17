宜縣府重申酒駕零容忍 10家計程車行提供代駕服務

有鑒於國內酒駕事件頻傳，宜蘭縣政府響應交通部道路交通安全督導委員會，重申「酒駕零容忍」，不只特製酒後代駕酷卡，宜蘭監理站、縣府財稅局也藉酒駕講習、販售酒類的餐飲業和批發零售業等處加強宣導。縣府呼籲民眾酒後不開車，改搭公共運輸或善用代駕服務。

縣府攜手宜蘭監理站、縣內計程車隊建立酒後代駕服務機制，2014年5月1日推行上路；目前共10家業者，溪南地區為信通無線電計程車行、三生計程車行、武田計程車行、長慶計程車行、東慶計程車行，而溪北地區則是聖美計程車行、海山計程車行、礁溪計程車行、昌鏋計程車行、三全計程車行。

收費方面，10公里以內不超過1000元，若超過則以每2公里為單位，增加費用不超過100元，以此類推。縣府交通處表示，民眾如有酒後代駕需求可與業者聯繫，或撥打1999，也建議駕駛能將愛車留現場、搭計程車返家，隔天再來取車。

另外，財稅局、警察局透過多場酒駕宣導活動、交通多媒體看板，以強化「酒駕零容忍」宣導，也會到工業區、工地、飯店、餐廳、民宿、旅館等地，進行酒後駕車防制宣導。縣府呼籲，「切勿酒後逞英雄，僥倖開車毀天倫。」