聽新聞
test
0:00 / 0:00
浪漫台三線區間測速首天違規破百 觀音新屋段恢復執法
桃園市「浪漫台三線」大溪、龍潭2處區間測速昨天上路，首天取締120件超速違規，最高超速達35公里，顯示部分民眾仍未熟悉執法已上路，警方也呼籲「開慢車」更能享受浪漫風景；另台61線觀音、新屋段雙向區間測速昨也通過檢測，預計於本月24日恢復區間測速執法。
桃園市交警大隊指出，經客委會補助經費建置的「浪漫台三線」大溪、龍潭2處區間測速路段，於通過法定度量衡檢定及資安檢測後，昨起正式執法，首日取締超速件數120件，兩處超速時間高峰在早上7時至9時之間，共37件、占違規件數約30.8%；其次為9時至11時之間，共19件、占違規件數約15.8%；深夜時段0時至6時之間，取締也有8件、占6.6%。
交大表示，台三線大溪區30.5至31.8公里速限為50公里，昨天超速取締66件，時速最高為一輛大型重機車，平均時速85公里、超速35公里；龍潭區50.5至51.7公里速限則是60公里，昨超速取締54件，時速最高為一輛自小客車，平均時速88公里、超速28公里，均依道路交通管理處罰條例處1800元罰鍰。
交大也指出，桃園之前因資安停擺的台61線觀音、新屋段雙向區間測速，昨天也通過資安檢測，警方正在做全面檢視，規劃於2月24日恢復執法。
市警察局呼籲，民眾行駛台三線山區、多彎道路段應減速慢行，以避免交通事故；沿線自然景觀及歷史人文薈萃，「開車浪漫─開帥不開快」，除維護行車安全，也能靜心享受浪漫台三線沿途風景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言