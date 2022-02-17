快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強撒手鐧」 4家銀行影響最大

獨居男子糖尿病痛風虛弱餓7天 警方搶救

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二水鄉59歲林姓男子日前因糖尿病痛風發作，倒在客廳沙發無法動彈，更7天未進食，附近鄰居發現多日未見他而通報警方，警方到達現場發現虛弱的他，趕緊將他送醫救治。

田中分局源泉派出所警員田茂明、曾怡傑2月14日晚間7點多巡邏時，接獲民眾通報，源泉村員集路二段獨居林男多日未外出，恐發生危險，請警方前往處理，2名員警即會同鄰長前往查看，發現林男屋內一片漆黑，林男虛弱的攤坐在沙發上，屋內還發出陣陣惡臭。

原來林男子女都在外地，他一人獨居，又因糖尿病及痛風發作無法動彈，已7天未進食，只能無助的坐在客廳，林男當時雙腳腫漲，員警買了晚餐給他吃，並請119救護車將他送到竹山秀傳醫院治療，並聯絡其女兒前往醫院照顧，幸好及時發現，未發生憾事。

彰化縣二水鄉59歲林姓男子日前因糖尿病及痛風發作，倒在客廳沙發無法動彈，更7天未進食，附近鄰居發現多日未見他而通報警方，警方到達現場發現虛弱的他，趕緊將他送醫救治。圖／警方提供
彰化縣二水鄉59歲林姓男子日前因糖尿病及痛風發作，倒在客廳沙發無法動彈，更7天未進食，附近鄰居發現多日未見他而通報警方，警方到達現場發現虛弱的他，趕緊將他送醫救治。圖／警方提供

獨居 痛風 糖尿病

延伸閱讀

男子患糖尿病不治療 下體疼痛腫塊「睪丸變小」慘挨刀

【免費講座】糖尿病治療新觀念 心血管及體重一起顧！

春節大啖年菜後小心糖尿病 40歲以上民眾應善用健檢

新店氣爆 瓦斯桶開啟鐵窗冷氣機炸飛、獨居婦死3鄰居傷

相關新聞

缺錢致電議長辦公室恐嚇「人生自古誰無死」 男子遭訴

姜姓男子因缺錢花用，竟異想天開，在去年3月下午打電話到新北市議長蔣根煌辦公室，恐嚇「人生自古誰不會死，看是我先倒還是他先...

影／關渡師裝甲車在淡水擦撞轎車 鈑金瞬間變形

又有軍車在市區道路發生交通事故。新北市淡水區竹圍捷運站前方往台北市方向，今天下午2時27分有1輛陸軍雲豹8輪裝甲車追撞前...

丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

南投縣信義鄉丹大林道又傳機車摔落邊坡，工程人員報案有人墜谷，南投縣消防局中午接獲通報趕到18.5公里墜谷地點時，一名50...

軍人疑殺2子後墜樓不治 檢：驗屍後已開死亡證明書

空軍上兵蕭男疑殺害2名年幼子後，13日凌晨在住處墜樓受重傷，經送醫急救，延至今天清晨6時宣告不治，經警方報請台中地檢署相...

四海幫份子追債擄人毆打 警查出債務源頭是「自家人」

台北市警局王姓警員向丁姓股東追債185萬未果，將債權以55萬轉賣給竹聯幫劉姓男子，劉再以65萬轉讓給四海幫李姓男子，李除...

情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。