獨居男子糖尿病痛風虛弱餓7天 警方搶救
彰化縣二水鄉59歲林姓男子日前因糖尿病及痛風發作，倒在客廳沙發無法動彈，更7天未進食，附近鄰居發現多日未見他而通報警方，警方到達現場發現虛弱的他，趕緊將他送醫救治。
田中分局源泉派出所警員田茂明、曾怡傑2月14日晚間7點多巡邏時，接獲民眾通報，源泉村員集路二段獨居林男多日未外出，恐發生危險，請警方前往處理，2名員警即會同鄰長前往查看，發現林男屋內一片漆黑，林男虛弱的攤坐在沙發上，屋內還發出陣陣惡臭。
原來林男子女都在外地，他一人獨居，又因糖尿病及痛風發作無法動彈，已7天未進食，只能無助的坐在客廳，林男當時雙腳腫漲，員警買了晚餐給他吃，並請119救護車將他送到竹山秀傳醫院治療，並聯絡其女兒前往醫院照顧，幸好及時發現，未發生憾事。
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