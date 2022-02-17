獨居男子糖尿病痛風虛弱餓7天 警方搶救

彰化縣二水鄉59歲林姓男子日前因糖尿病及痛風發作，倒在客廳沙發無法動彈，更7天未進食，附近鄰居發現多日未見他而通報警方，警方到達現場發現虛弱的他，趕緊將他送醫救治。

田中分局源泉派出所警員田茂明、曾怡傑2月14日晚間7點多巡邏時，接獲民眾通報，源泉村員集路二段獨居林男多日未外出，恐發生危險，請警方前往處理，2名員警即會同鄰長前往查看，發現林男屋內一片漆黑，林男虛弱的攤坐在沙發上，屋內還發出陣陣惡臭。