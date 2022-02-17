報名投資課程被慫恿投資虛擬貨幣 男子500多萬元打水漂

林姓男子去年底在網路看到投資課程廣告，報名後被慫恿投資虛擬貨幣，小額投資發現帳面收益越來越多，分批加碼共投入500多萬元積蓄。林男近期因有金錢需求，想結算取回投資款時，發現竟然無法再登入投資平台，驚覺被騙已來不及，報警求助。警方呼籲民眾，資理財前務必停看聽，並透過合法金融機構操作，以免上當。

去年耶誕節前，林男在網路看到投資虛擬貨幣的廣告，宣稱穩賺不賠吸引民眾投資。他聯絡上對方後，被告知只要加入投資行列，會安排專業人員指導，經慫恿後，依廣告上面的LINE連結加入，並依公司客服人員指示，前往網路投資平台申請帳戶。

林男先匯入一小筆錢到平台投資帳戶，一個多星期後查詢投資績效，發現賺了不少錢，內心盤算有利有圖，陸陸續續分10次匯款到平台帳戶，總金額超過5百萬元。看到投資績效成長，滿心歡喜，沒想到近日需要現金週轉，想要取回投資金額及獲利，竟然無法登入投資平台，自然也沒法領錢出來，驚覺被騙報案。