被偷兩顆茶葉蛋！安平警超商通訊群組連線2小時逮竊賊

46歲古姓男子涉嫌到台南市安平區超商偷取商品，林姓店長發現後透過安平警超商line群組通報後，警方以車追人查出古涉案，2小時馬上破案。林店長說，警方的積極辦案很棒，未來會持續透過群組向警察反應資訊，配合警察維護治安。

「我們超商被偷2顆茶葉蛋和1瓶飲料，請員警來調查。」安平區林姓超商店長，前天下午2點多發現店內商品遭人竊取，忙碌之餘思考是否應親自到派出所或撥打110報案時，林想起平日安平警超商line群組互動熱絡，於是先透過該群組通報，請求警方協助。

安平所警員接獲通報後前往超商了解案情，調閱影像以車追人，循線查獲古姓（46歲）男子涉有重嫌並通知到案說明，警方案發後2小時內迅速破案。