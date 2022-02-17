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被偷兩顆茶葉蛋！安平警超商通訊群組連線2小時逮竊賊

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

46歲古姓男子涉嫌到台南市安平區超商偷取商品，林姓店長發現後透過安平警超商line群組通報後，警方以車追人查出古涉案，2小時馬上破案。林店長說，警方的積極辦案很棒，未來會持續透過群組向警察反應資訊，配合警察維護治安。

「我們超商被偷2顆茶葉蛋和1瓶飲料，請員警來調查。」安平區林姓超商店長，前天下午2點多發現店內商品遭人竊取，忙碌之餘思考是否應親自到派出所或撥打110報案時，林想起平日安平警超商line群組互動熱絡，於是先透過該群組通報，請求警方協助。

安平所警員接獲通報後前往超商了解案情，調閱影像以車追人，循線查獲古姓（46歲）男子涉有重嫌並通知到案說明，警方案發後2小時內迅速破案。

分局長王子雄說，隨著手機科技進步，警察經營社區治安已不再像過去挨家挨戶拜訪，透過社群平台及手機軟體，與轄區的里長、學校、大樓管理、金融機構、超商、民宿、旅館等連線，除了加強交通及犯罪宣導外，透過民眾的「即時」通報，立即查緝犯罪。

古姓男子涉嫌偷取超商商品，警方2小時內馬上破案。記者黃宣翰／翻攝
古姓男子涉嫌偷取超商商品，警方2小時內馬上破案。記者黃宣翰／翻攝
林姓超商店長對於警方迅速破案，透過LINE感謝員警。記者黃宣翰／翻攝
林姓超商店長對於警方迅速破案，透過LINE感謝員警。記者黃宣翰／翻攝

超商 警察 茶葉蛋

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