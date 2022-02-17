平房暗夜火警嬤孫消防隊過夜 兒送醫後不知去向

草屯鎮一戶平房今天起火，老婦趕緊叫醒兒子及其女友、孫子倉皇逃生，兒子輕傷送醫卻與女友「落跑」，衣著單薄、無家可歸的嬤孫倆則去消防隊休息過夜，上午由里長協助安置。

南投縣消防局今天凌晨獲報，草屯鎮富頂路一段122巷某處民宅發生火警，出動草屯等分隊消防車9輛、救護車2輛、消防員20人、役男2人、義消20人趕往搶救，火勢約40分鐘撲滅，現場燃燒面積30平方公尺、財物損失新台幣30萬元，1名45歲男性呼吸道灼傷送醫。

據了解，起火民宅住著老婦、老婦兒子、兒子女友、老婦的孫子共1家4人，兒子由女友陪同就醫，老婦和孫子衣著單薄，站在屋外望著家當燒光，由於凌晨氣溫低，草屯消防分隊便接老婦和孫子回分隊休息，並拿被子讓嬤孫倆禦寒，更送上熱食充飢，讓嬤孫好感動。

草屯分隊聯繫草屯鎮富寮里辦公室協助，嬤孫倆上午獲安置，富寮里長簡家俊接受中央社記者訪問說，老婦的女兒也住草屯鎮，已安排老婦和孫子暫住老婦女兒家，至於據傳老婦兒子因積欠醫藥費於送醫後便跑掉情形，他不清楚離院原因，不過目前確實不知去向。

老婦向警消透露，祖孫三代承租這處平房棲身，先前電線有問題，水電工檢查指出線路老舊，想不到今天凌晨突然發生火警；簡家俊說，老婦一家經濟不佳，兒子打零工，里辦公室協助向南投縣政府社會及勞動處申請相關急難救助，盼幫忙度過眼前難關。