快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強撒手鐧」 4家銀行影響最大

影／氣球館為名販售笑氣 新北刑大聯手環保局查獲137支

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

蕭姓男子以「耶穌氣球館」為名，設計私人派對，為增添氣氛涉嫌暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊日前聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。警詢後以違反毒性及關注化學物質管理法依法裁罰。

據了解，從事DJ的31歲蕭姓男子以「耶穌氣球館」為名義，透過網路廣告，為私人派對設計舞曲及安排活動，為增添現場氣氛暗中販售標榜有沙士、芒果、哈密瓜等多種調味的笑氣可供選購，還以吸了會有置身天堂的效果為噱頭，一支20公升笑氣鋼瓶開價4500元左右價格，在網路上招攬客戶。

新北市刑大偵三隊會新北市環保局經過兩個多月追查，查出蕭男以汐止區民宅作為笑氣貯存場，專案小組見時機成熟，趁今年元宵節當天發動稽查，果真在蕭男住處一樓車庫，查獲堆放大量待出貨及使用完畢鋼瓶，經清點共計有137支。

新北市刑大指出，國內近年有笑氣濫用危害社會，2020年10月30日由環保署公告工業用笑氣為我國第一個列管的「關注化學物質」，未依規定持有笑氣，依法可處3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科最高1000萬元罰金。

刑大偵三隊長李嘉怡表示，近年來笑氣被不法份子包裝成派對助興劑，又因為笑氣在常溫下無色、無味，容易讓人不自覺吸食過量，嚴重者將產生呼吸困難、胸悶、幻聽、昏厥等症狀，更甚者可能導致休克或死亡，新北市警察局及環保局自從前年笑氣納管後加強稽查，迄今已查獲違規使用及販賣笑氣案件85件125人，共查扣406支笑氣鋼瓶。

蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝
蕭姓男子以耶穌氣球館為名，設計私人派對，為增添氣氛暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。記者王長鼎／翻攝

派對 耶穌

延伸閱讀

高雄環檢警調查獲魚塭非法回填 800多坪填埋萬噸廢棄物

疫情影響衝擊觀光人潮 新北推智慧旅遊、同步整修設備

21億美術館今年完工 首展「新北藝術脈絡」

侯家軍選新北議員惹議 新黨：「一家笑」將讓國民黨全黨哭

相關新聞

缺錢致電議長辦公室恐嚇「人生自古誰無死」 男子遭訴

姜姓男子因缺錢花用，竟異想天開，在去年3月下午打電話到新北市議長蔣根煌辦公室，恐嚇「人生自古誰不會死，看是我先倒還是他先...

影／關渡師裝甲車在淡水擦撞轎車 鈑金瞬間變形

又有軍車在市區道路發生交通事故。新北市淡水區竹圍捷運站前方往台北市方向，今天下午2時27分有1輛陸軍雲豹8輪裝甲車追撞前...

丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

南投縣信義鄉丹大林道又傳機車摔落邊坡，工程人員報案有人墜谷，南投縣消防局中午接獲通報趕到18.5公里墜谷地點時，一名50...

軍人疑殺2子後墜樓不治 檢：驗屍後已開死亡證明書

空軍上兵蕭男疑殺害2名年幼子後，13日凌晨在住處墜樓受重傷，經送醫急救，延至今天清晨6時宣告不治，經警方報請台中地檢署相...

四海幫份子追債擄人毆打 警查出債務源頭是「自家人」

台北市警局王姓警員向丁姓股東追債185萬未果，將債權以55萬轉賣給竹聯幫劉姓男子，劉再以65萬轉讓給四海幫李姓男子，李除...

情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。