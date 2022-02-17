影／氣球館為名販售笑氣 新北刑大聯手環保局查獲137支
蕭姓男子以「耶穌氣球館」為名，設計私人派對，為增添氣氛涉嫌暗中販售笑氣，新北市刑大偵三隊日前聯手環保局上門稽查，查獲137支笑氣鋼瓶。警詢後以違反毒性及關注化學物質管理法依法裁罰。
據了解，從事DJ的31歲蕭姓男子以「耶穌氣球館」為名義，透過網路廣告，為私人派對設計舞曲及安排活動，為增添現場氣氛暗中販售標榜有沙士、芒果、哈密瓜等多種調味的笑氣可供選購，還以吸了會有置身天堂的效果為噱頭，一支20公升笑氣鋼瓶開價4500元左右價格，在網路上招攬客戶。
新北市刑大偵三隊會新北市環保局經過兩個多月追查，查出蕭男以汐止區民宅作為笑氣貯存場，專案小組見時機成熟，趁今年元宵節當天發動稽查，果真在蕭男住處一樓車庫，查獲堆放大量待出貨及使用完畢鋼瓶，經清點共計有137支。
新北市刑大指出，國內近年有笑氣濫用危害社會，2020年10月30日由環保署公告工業用笑氣為我國第一個列管的「關注化學物質」，未依規定持有笑氣，依法可處3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科最高1000萬元罰金。
刑大偵三隊長李嘉怡表示，近年來笑氣被不法份子包裝成派對助興劑，又因為笑氣在常溫下無色、無味，容易讓人不自覺吸食過量，嚴重者將產生呼吸困難、胸悶、幻聽、昏厥等症狀，更甚者可能導致休克或死亡，新北市警察局及環保局自從前年笑氣納管後加強稽查，迄今已查獲違規使用及販賣笑氣案件85件125人，共查扣406支笑氣鋼瓶。
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