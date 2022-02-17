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疑失神自撞分隔島、路樹 四腳朝天翻車 駕駛命大輕傷

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天凌晨嘉義市林森西路傳出巨大撞擊聲驚醒熟睡的民眾，出門一看竟有輛車四腳朝天，狼狽不堪地躺在馬路上，現場有名傷者自行脫困，熱心民眾立即報案，嘉義市消防局救護人員趕到現場，幸好傷者只有額頭一處撕裂傷，包紮後送往醫院救治，男子疑失神自撞肇禍，詳細事故原因由警方調查中。

市消防局表示，今天凌晨2時12分接獲報案即出動救護車前往，到達現場疑為汽車自撞發生的車禍事故，有名年約23歲張姓男駕駛受傷，救護人員評估，傷者意識清楚、額頭有一處撕裂傷，汽車安全氣囊全部爆開，救護人員在排除傷者未有頸椎受傷疑慮後，立即給予清洗傷口、包紮止血等急救處置，送往嘉義基督教醫院救治。

張男表示，剛從公司下班準備返家，行經林森西路時沒注意到前方狀況，突然間就自撞分隔島翻車。

附近彩券行老闆表示，本來已經上樓熟睡，突然聽到外面「碰」！一聲，全家人整個驚醒趕快跑下來開門查看，發現有輛汽車四腳朝天地躺在馬路上，附近路樹、標誌及分隔島都被撞得散落一地。

醫院表示，傷者僅眉心有淺部創傷，到院後經檢查與持續觀察數小時，暫時沒有出現其他腦傷的異常徵象，已回家休養。意外肇事原因由警方調查中。

男駕駛疑失神自撞翻車四腳朝天。記者李宗祐／翻攝
男駕駛疑失神自撞翻車四腳朝天。記者李宗祐／翻攝
男駕駛疑失神自撞翻車四腳朝天。記者李宗祐／翻攝
男駕駛疑失神自撞翻車四腳朝天。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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