快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強撒手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷腳踏車還上網變賣 警趁面交當場逮捕

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區一名馮姓男子疑因缺錢花用，竊走路邊未上鎖的腳踏車後，利用臉書拍賣社團低價售出，楠梓警分局日前獲報，循線鎖定馮男，趁馮男與買家面交時當場逮捕，依竊盜罪嫌送辦。

據了解，馮男（約45歲）平時居無定所，戶籍在左營區，見路邊沒鎖的腳踏車就偷來代步，如見車況不錯、是知名品牌腳踏車，則放到臉書二手買賣社團販售，兌換現金花用，其中部分外籍移工見腳踏車狀態不錯又比市價便宜，常常找馮男買車，因楠梓警分局員警多次接獲腳踏車遭竊案件，早已鎖定馮男。

警方本月初獲報有民眾腳踏車遭竊，循線找到馮男時，腳踏車已被變賣，後在14日又接獲報案，有民眾的腳踏車在楠梓新路一間咖啡廳前遭竊，民眾也把腳踏車相關資訊分享到地方臉書社團，請廣大網友協尋，正好馮男發文要賣車，警方直接與買家聯繫，約定兩人15日到岡山面交時通知警方到場。

員警趁兩人面交前到場埋伏，等馮男牽著腳踏車出現，警方立即衝上前，詢問馮男腳踏車怎麼來，馮男才坦承是偷來的，警詢後依竊盜罪嫌送辦，並通知腳踏車主來領車。

腳踏車主到派出所時，聽到馮男將市價3萬元的品牌腳踏車以1萬元變賣非常心疼，感謝警方不到一天時間就幫忙找回遭竊車輛。

橋頭地檢署檢方訊後將馮男請回並限制住居。楠梓分局提醒，民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，疫情期間警方更加重視轄區民眾財產安全，將持續打擊犯罪，讓楠梓區更為宜居、市民更安心。

高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，警方獲報趁馮男與買家面交時上前逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，警方獲報趁馮男與買家面交時上前逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，警方獲報趁馮男與買家面交時上前逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，警方獲報趁馮男與買家面交時上前逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，路口監視器拍到馮男騎走失竊腳踏車身影。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，路口監視器拍到馮男騎走失竊腳踏車身影。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，有遭竊車主上地方臉書社團分享腳踏車資訊，請網友協尋。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名馮姓男子多次竊走路邊未上鎖腳踏車，並放上網變賣，有遭竊車主上地方臉書社團分享腳踏車資訊，請網友協尋。記者陳玫伶／翻攝

腳踏車 竊盜 車主

延伸閱讀

通緝犯每晚虔誠燒香求平安 這次拜完轉身秒遇警

來不及了...女騎單車過橋 遇橋升起跌落18公尺地面慘死

社區垃圾桶全數「秘密歸位」？ 女埋伏終於發現藏鏡人

女童夏令營騎車摔掉門牙 補習班負責人無視「公園禁騎」告示遭訴

相關新聞

缺錢致電議長辦公室恐嚇「人生自古誰無死」 男子遭訴

姜姓男子因缺錢花用，竟異想天開，在去年3月下午打電話到新北市議長蔣根煌辦公室，恐嚇「人生自古誰不會死，看是我先倒還是他先...

影／關渡師裝甲車在淡水擦撞轎車 鈑金瞬間變形

又有軍車在市區道路發生交通事故。新北市淡水區竹圍捷運站前方往台北市方向，今天下午2時27分有1輛陸軍雲豹8輪裝甲車追撞前...

丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

南投縣信義鄉丹大林道又傳機車摔落邊坡，工程人員報案有人墜谷，南投縣消防局中午接獲通報趕到18.5公里墜谷地點時，一名50...

軍人疑殺2子後墜樓不治 檢：驗屍後已開死亡證明書

空軍上兵蕭男疑殺害2名年幼子後，13日凌晨在住處墜樓受重傷，經送醫急救，延至今天清晨6時宣告不治，經警方報請台中地檢署相...

四海幫份子追債擄人毆打 警查出債務源頭是「自家人」

台北市警局王姓警員向丁姓股東追債185萬未果，將債權以55萬轉賣給竹聯幫劉姓男子，劉再以65萬轉讓給四海幫李姓男子，李除...

情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。