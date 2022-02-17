偷腳踏車還上網變賣 警趁面交當場逮捕

高雄市楠梓區一名馮姓男子疑因缺錢花用，竊走路邊未上鎖的腳踏車後，利用臉書拍賣社團低價售出，楠梓警分局日前獲報，循線鎖定馮男，趁馮男與買家面交時當場逮捕，依竊盜罪嫌送辦。

據了解，馮男（約45歲）平時居無定所，戶籍在左營區，見路邊沒鎖的腳踏車就偷來代步，如見車況不錯、是知名品牌腳踏車，則放到臉書二手買賣社團販售，兌換現金花用，其中部分外籍移工見腳踏車狀態不錯又比市價便宜，常常找馮男買車，因楠梓警分局員警多次接獲腳踏車遭竊案件，早已鎖定馮男。

警方本月初獲報有民眾腳踏車遭竊，循線找到馮男時，腳踏車已被變賣，後在14日又接獲報案，有民眾的腳踏車在楠梓新路一間咖啡廳前遭竊，民眾也把腳踏車相關資訊分享到地方臉書社團，請廣大網友協尋，正好馮男發文要賣車，警方直接與買家聯繫，約定兩人15日到岡山面交時通知警方到場。

員警趁兩人面交前到場埋伏，等馮男牽著腳踏車出現，警方立即衝上前，詢問馮男腳踏車怎麼來，馮男才坦承是偷來的，警詢後依竊盜罪嫌送辦，並通知腳踏車主來領車。

腳踏車主到派出所時，聽到馮男將市價3萬元的品牌腳踏車以1萬元變賣非常心疼，感謝警方不到一天時間就幫忙找回遭竊車輛。