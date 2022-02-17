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花蓮自強外役監科長疑遭黑道尋仇 檢警擴大偵辦中

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮自強外役監周姓戒護科長15日開車返家時，遭1輛白色自小客車從後方追撞，2名男子下車後突然攻擊打人，其中1人還拿辣椒水、鋁棒，把他打到左手骨折、臉部掛彩，前後不到5分鐘。2人被警方通知到案時，供稱是行車糾紛，但警方覺得案情不單純，懷疑有人教唆犯案，擴大深入調查中。

花蓮警分局副分局長溫劭瑜指出，2月15日晚間7時許，花蓮市德安一街附近發生1起行車糾紛暴力案件，有2輛自小客車前後追撞，後方的駕駛與乘客下車後，不但與前車駕駛理論，還持球棒的器具攻擊前車駕駛，導致他頭部擦挫傷、左手骨裂，車上的妻小也被噴辣椒水波及。

警方獲報後協助傷者送醫，調閱監視器查到涉嫌者2人的分身，分別是19歲劉姓男子、18歲黃姓男子，都有混過幫派。在當天晚上9時就通知2名犯嫌到案，並查扣作案工具。警方表示，2人供稱因發生車禍，認為對方態度不佳，才憤而攻擊打人。

警方透過監視器畫面，發現周姓科長當時在路口停等紅燈，劉男駕駛白色轎車從後方靠近，前車根本沒有緊急煞車，劉男疑似直接踩油門故意撞上，雙方下車後看起來沒有爆發口角，劉男卻不分青紅皂白就打人，黃男還從車內拿出球棒及辣椒水，有預謀的可能，不排除是尋仇，全案以殺人未遂及重傷害罪的方向移送花蓮地檢署偵辦。

自強外役監副典獄長黃坤芳表示，周科長在2019年8月從矯正署調任，主要工作是安排受刑人食衣住行等，工作認真，沒有跟人結怨。事發後周科長已提出傷害告訴，後續有行政程序等需要幫忙，外役監會全力協助。

由於傳出是周科長以疫情為由，阻止受刑人返家奔喪，才會遭到報復，黃坤芳說，疫情期間受刑人都只能視訊與家屬聯繫，做法一視同仁，案發原因尚待檢警調查釐清。

打人的2名男子用鋁棒和辣椒水攻擊自強外役監周姓科長，被警方查扣。圖／警方提供
打人的2名男子用鋁棒和辣椒水攻擊自強外役監周姓科長，被警方查扣。圖／警方提供
花蓮自強外役監周姓戒護科長開車返家時，遭1輛白色自小客車從後方追撞，2名男子下車後突然攻擊打人。圖／警方提供
花蓮自強外役監周姓戒護科長開車返家時，遭1輛白色自小客車從後方追撞，2名男子下車後突然攻擊打人。圖／警方提供
打人的19歲劉姓男子、18歲黃姓男子向警方供稱是行車糾紛，檢警正擴大偵辦中。圖／警方提供
打人的19歲劉姓男子、18歲黃姓男子向警方供稱是行車糾紛，檢警正擴大偵辦中。圖／警方提供
花蓮自強外役監周姓戒護科長在路上被2名男子毆打，其中1人還拿鋁棒攻擊。圖／警方提供
花蓮自強外役監周姓戒護科長在路上被2名男子毆打，其中1人還拿鋁棒攻擊。圖／警方提供
自強外役監戒護周姓科長被2名男子痛毆，車上都是辣椒水的痕跡。記者王思慧／翻攝
自強外役監戒護周姓科長被2名男子痛毆，車上都是辣椒水的痕跡。記者王思慧／翻攝

花蓮 受刑人 監視器

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