快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強撒手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩度心肌梗塞送醫獲救 桃園男捐贈百萬急救神器

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市許姓男子兩度突發心肌梗塞，及時報案後均無大礙，送醫過程中救護人員的專業協助讓他印象深刻，今天與家人共同捐贈消防局第三大隊大竹分隊市價逾百萬的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器，堪稱急救神器，希望幫助更多需要的人。

蘆竹區68歲許財先生過去在地方經營安親班，但因身體微恙，曾分別在2008、2015年心肌梗塞發作，胸痛不已，幸好經救護人員送醫後均無大礙，讓他心中一直非常感謝，也深感救護人員的辛苦，近日經第三大隊長簡慈彥建議後，決定捐贈一部市價110萬的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器。

大竹分隊表示，許財、許詠妡、許玉芳、許瀞文今天捐贈的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器，結合自（手）動電擊器、CPR品質監測、12導程心電圖、血氧血壓監測、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析等功能於一機，可望為蘆竹區民眾帶來更全面的現場評估，提高急救品質。

桃園市政府消防局統計，2021年出勤救護量已超過10萬件，其中無生命徵象患者經急救後，康復出院且可恢復正常生活者高達110人，等同拯救了110個家庭，可見高品質急救勢在必行。

簡慈彥說，自己對於「急救神器」充滿信心，希望藉此大幅提高CPR品質，增加市民的存活率，也再次感謝捐贈者無私大愛。

許家人今天捐贈大竹消防隊價值百萬的急救神器，盼能幫助更多人。圖／大竹分隊提供
許家人今天捐贈大竹消防隊價值百萬的急救神器，盼能幫助更多人。圖／大竹分隊提供

桃園 心肌梗塞 CPR

延伸閱讀

新北1確診個案在桃園上班 鄭文燦：已採檢26人

桃園青年局三大青創基的招募中 符合資格者快報名

立委賴香伶PK秘書長謝立功 民眾黨將辦桃園市長初選

PCB、半導體產業缺工 桃園多家大廠釋出近2000職缺

相關新聞

缺錢致電議長辦公室恐嚇「人生自古誰無死」 男子遭訴

姜姓男子因缺錢花用，竟異想天開，在去年3月下午打電話到新北市議長蔣根煌辦公室，恐嚇「人生自古誰不會死，看是我先倒還是他先...

影／關渡師裝甲車在淡水擦撞轎車 鈑金瞬間變形

又有軍車在市區道路發生交通事故。新北市淡水區竹圍捷運站前方往台北市方向，今天下午2時27分有1輛陸軍雲豹8輪裝甲車追撞前...

丹大林道又傳機車摔落邊坡 50歲男墜谷失去生命跡象

南投縣信義鄉丹大林道又傳機車摔落邊坡，工程人員報案有人墜谷，南投縣消防局中午接獲通報趕到18.5公里墜谷地點時，一名50...

軍人疑殺2子後墜樓不治 檢：驗屍後已開死亡證明書

空軍上兵蕭男疑殺害2名年幼子後，13日凌晨在住處墜樓受重傷，經送醫急救，延至今天清晨6時宣告不治，經警方報請台中地檢署相...

四海幫份子追債擄人毆打 警查出債務源頭是「自家人」

台北市警局王姓警員向丁姓股東追債185萬未果，將債權以55萬轉賣給竹聯幫劉姓男子，劉再以65萬轉讓給四海幫李姓男子，李除...

情侶口角妙齡女負氣跳車 不慎墜落鶯歌三米橋下

許男騎車載李姓女友返家，騎經新北市鶯歌區余厝橋，因係互起口角，李女負氣跳車，不慎翻落離橋三米下的大漢溪岸上，所幸警消及時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。