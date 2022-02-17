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兩度心肌梗塞送醫獲救 桃園男捐贈百萬急救神器
桃園市許姓男子兩度突發心肌梗塞，及時報案後均無大礙，送醫過程中救護人員的專業協助讓他印象深刻，今天與家人共同捐贈消防局第三大隊大竹分隊市價逾百萬的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器，堪稱急救神器，希望幫助更多需要的人。
蘆竹區68歲許財先生過去在地方經營安親班，但因身體微恙，曾分別在2008、2015年心肌梗塞發作，胸痛不已，幸好經救護人員送醫後均無大礙，讓他心中一直非常感謝，也深感救護人員的辛苦，近日經第三大隊長簡慈彥建議後，決定捐贈一部市價110萬的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器。
大竹分隊表示，許財、許詠妡、許玉芳、許瀞文今天捐贈的「ZOLL X-Series」多功能生理監視電擊器，結合自（手）動電擊器、CPR品質監測、12導程心電圖、血氧血壓監測、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析等功能於一機，可望為蘆竹區民眾帶來更全面的現場評估，提高急救品質。
桃園市政府消防局統計，2021年出勤救護量已超過10萬件，其中無生命徵象患者經急救後，康復出院且可恢復正常生活者高達110人，等同拯救了110個家庭，可見高品質急救勢在必行。
簡慈彥說，自己對於「急救神器」充滿信心，希望藉此大幅提高CPR品質，增加市民的存活率，也再次感謝捐贈者無私大愛。
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