在臉書買PS5以為撿到大便宜 花萬元買到牙膏、香蕉

遊戲主機「PS5」一推出全球缺貨，有網友看到網路有人便宜兜售遊戲主機，花了1萬5000元購入，沒料打開包裹，裡面卻只有一條「牙膏」；高雄市刑大接獲報案後，清查至少有60人受騙，不僅牙膏，還有人收到香蕉、壞掉電鍋等物，雄警日前遠赴宜蘭搜索，逮到36歲的方姓犯嫌，移送宜蘭地檢署後，依詐欺罪聲押獲准。

2年前推出的「PS5」，受晶片缺貨及疫情影響，在全球造成大缺貨，玩家還得「加價」才能順利入手；方男發現不少玩家四處求購主機、顯卡等物，在臉書販賣平台以「周劫侖」、「周漁民」、「楊來過」等暱稱，以低於市價1成價格，兜售PS5主機等高價電子產品。

有網友發現物超所值，急於匯款購入，沒料拆開包裹後，裡面卻只是牙膏、雨衣，甚至還用壞掉的電鍋，偽裝成遊戲主機；不僅PS5主機，方男還在網路販售高價顯卡、手機、相機鏡頭等物，但寄送的包裹卻僅放入水果等物。

被害人收到後氣炸，私訊方男質問，方卻以「寄錯了」為由搪塞，警方從去年7月起陸續接到報案，清查至今年2月至少有60人受害，累計詐得120餘萬元。

高雄市刑大偵八隊會同刑事局南部打擊犯罪中心、宜蘭分局展開調查，掌握方男租屋在宜蘭市區，日前帶隊至該間民宅搜索，當場在屋內逮到方男，身上查扣手機、筆電等物，登入後確實顯示為「周劫侖」、「周漁民」帳號。