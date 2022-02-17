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1歲幼童異物梗塞 消防隊員線上救援成功

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣消防局119勤指中心接獲一名父親報案指稱，1歲小孩疑似腸胃炎昏倒，值勤人員詢問後懷疑是異物梗塞，直接透過電話指導執行哈姆立克法，把握黃金時間成功救回幼童一命。

苗栗縣消防局勤務指揮中心執勤員高英傑今天接受媒體聯訪表示，9日接獲一通報案電話，對方是一名父親， 一開始說是「小朋友昏倒」，好像有腸胃炎，已經「不能呼吸了」。

當時，高英傑一邊派遣救護車前往，一邊要對方不要掛電話，細心詢問後，發現案情不單純，懷疑年僅1歲的幼童可能是異物梗塞，如果等到救護車抵達處理，可能錯過救援的黃金時間。

高英傑透過電話，要父親一手托著小孩，先檢查看看小孩口中有沒有異物，這時媽媽在旁焦急表示，小孩呼吸「非常不正常」，拜託消防隊員救命，高英傑不忘提醒對方不要緊張，「冷靜才能救命」。

高英傑隨後要家長讓小孩頭部斜朝下，並且拍背部，執行哈姆立克法，前後過程大約2分鐘，就聽到電話那頭傳來小孩的哭聲，而且哭聲越來越宏亮，顯示已成功排除梗塞的異物，及時救回一條寶貴生命，不但家長十分感謝消防隊員，也讓勤指中心人員欣慰不已。

哈姆立克 救護車 苗栗縣

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