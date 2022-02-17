1歲幼童異物梗塞 消防隊員線上救援成功
苗栗縣消防局119勤指中心接獲一名父親報案指稱，1歲小孩疑似腸胃炎昏倒，值勤人員詢問後懷疑是異物梗塞，直接透過電話指導執行哈姆立克法，把握黃金時間成功救回幼童一命。
苗栗縣消防局勤務指揮中心執勤員高英傑今天接受媒體聯訪表示，9日接獲一通報案電話，對方是一名父親， 一開始說是「小朋友昏倒」，好像有腸胃炎，已經「不能呼吸了」。
當時，高英傑一邊派遣救護車前往，一邊要對方不要掛電話，細心詢問後，發現案情不單純，懷疑年僅1歲的幼童可能是異物梗塞，如果等到救護車抵達處理，可能錯過救援的黃金時間。
高英傑透過電話，要父親一手托著小孩，先檢查看看小孩口中有沒有異物，這時媽媽在旁焦急表示，小孩呼吸「非常不正常」，拜託消防隊員救命，高英傑不忘提醒對方不要緊張，「冷靜才能救命」。
高英傑隨後要家長讓小孩頭部斜朝下，並且拍背部，執行哈姆立克法，前後過程大約2分鐘，就聽到電話那頭傳來小孩的哭聲，而且哭聲越來越宏亮，顯示已成功排除梗塞的異物，及時救回一條寶貴生命，不但家長十分感謝消防隊員，也讓勤指中心人員欣慰不已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言