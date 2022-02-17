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遭爆始亂終棄校長緋聞續燒 小三再控是校長主動
去年榮獲「校長領導卓越獎」的嘉義縣山區某國小校長，遭外遇「小三」在臉書社群「爆料公社二社」爆料，以性愛照威脅，發千字文及line親密對話截圖控校長始亂終棄。校長第一時間向妻子及學校道歉，縣府教育處啟動調查；女子昨晚又貼文及彼此LINE對話截圖，指控是校長主動。
從事旅遊業女子說，「挺他的男校長們請看一下，真的不是我主動歐，我的大尺度校長在外面一直說是我貼上他的，我主動的，而且我好聰明會陷害他，故事開始當天，我早上就開始忙，到晚上9點多還在服務客人因為擔心孩子跟師長們餓渴，一直額外貼心服務，我清點後發現外送出包數量短少，後續趕緊追加裡裡外外跑來跑去，還一間間房送飲料給師長們。
此時台北晚上天空還下著雨，校長知道我會喝，一直找我喝還主動買酒，但因為很熟，服務很多次又在同飯店，也沒理由拒絕，第一晚意外喝醉被處理..... 我87；第二晚我一直拒絕，不想出現但他死纏爛打的也答應我不會亂來，他都答應我了呦，還有打勾勾歐我再一直拒絕，我還有第三天要服務耶，我第三天日子還好過嗎，結果就有了後來。各位有看明白嗎，我是想說不是我主動，我也想不通有婚姻校長會搞這招？」
校長今天仍請假，記者撥打校長手機不接，校長透過友人說，「是女子單方面說法，不再回應」；網友說：「一個巴掌拍不響，旅遊業者跟校長打勾勾？這個行為本身就很莫名奇妙了，而且第一次約喝酒的時候如果真的完全沒好感會答應？？要是酒量差這麼容易就被處理，就不要隨便答應別人一起喝酒啊，對方隱瞞有家庭是他不對，但妳知道了還不抽身，就怪不了別人」。教育處長李美華說，校長鬧緋聞私領域言行，影響校譽，教育處會盡快依相關規定處置。
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