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男子受雇到休閒農場抽水肥 返程直接排放邊坡吃官司
劉姓男子受雇到苗栗縣三義郷一處休閒農場抽水肥，但返程時卻貪圖方便將水肥直接排放到附近山區的邊坡，民眾目擊報警處理，並攔阻水肥車逃離，警方及環保局人員到場處理，由於劉姓男子身為廢棄物清理業者，卻知法犯法，情節嚴重，被警方依違反廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。
警方初步調查，45歲劉姓男子2月14日上午10點多，以4000元代價在三義鄉龍騰村一家休閒農場抽取水肥，但返程時貪圖方便，將水肥排放在附近山區的邊坡下，排放過程因臭氣熏天，路過村民發現憤而報警。苗栗警分局獲報後，立即派員趕赴現場，及時攔查並通報苗栗縣環保局到場，經認定劉姓男子排放廢棄物，警方詢問後，將全案依違反廢棄物清理法移請檢方偵辦。
苗栗縣環保局表示，水肥屬一般廢棄物，如果家戶民眾隨意濫倒，通常以行政罰處理，依廢棄物清理法可開罰6000元，如果汙染水體可依水汙染防治法開3萬元以上，但此案涉案者為水肥清除業者，收取費用卻濫倒，行為可受責難的程度高，因此會被認定情節嚴重，被依刑罰追究責任。
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