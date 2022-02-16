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火災濃煙籠罩西門町 3雲梯車灌救3小時滅火無人傷

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華區西寧南路145號3樓晚間傳出火警，火光及濃煙不斷竄出，警消獲報到場撲救，傳因樓頂瓦斯管破裂導致火勢延燒，經歷時3個小時撲滅火勢，起火原因仍待釐清。

據悉，起火的是3層樓營業用建築物3樓，樓中設有美髮廳、鞋店等，遭火勢波及的鄰棟建築內，也設有NIKE、Levi's等知名店家，因地處西門町商圈內，晚間人潮眾多，民眾目擊火光、濃煙竄出紛紛躲避，煙霧頓時籠罩整個西門町商圈。

有店家說，第一時間發現火光，即通知店內人員疏散，樓頂設有瓦斯管線，應是瓦斯管破裂導致火舌噴濺，延燒連棟建築樓頂。

台北市消防局表示，今晚7時52分獲報後派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往撲救，完成疏散後，晚間8時許火勢延燒，派出3輛雲梯車升梯灌救阻絕火勢，晚間10時30分控制火勢，最後於10時52分撲滅火勢。

晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
台北市消防局表示，今晚7時52分獲報後派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往撲救。記者李隆揆／攝影
台北市消防局表示，今晚7時52分獲報後派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往撲救。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
台北市消防局表示，今晚7時52分獲報後派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往撲救。記者李隆揆／攝影
台北市消防局表示，今晚7時52分獲報後派出79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往撲救。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影
晚間8時許火勢延燒，警消派出3輛雲梯車升梯阻絕火勢。記者李隆揆／攝影

建築 西門町 北市

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