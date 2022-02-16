火災濃煙籠罩西門町 3雲梯車灌救3小時滅火無人傷

台北市萬華區西寧南路145號3樓晚間傳出火警，火光及濃煙不斷竄出，警消獲報到場撲救，傳因樓頂瓦斯管破裂導致火勢延燒，經歷時3個小時撲滅火勢，起火原因仍待釐清。

據悉，起火的是3層樓營業用建築物3樓，樓中設有美髮廳、鞋店等，遭火勢波及的鄰棟建築內，也設有NIKE、Levi's等知名店家，因地處西門町商圈內，晚間人潮眾多，民眾目擊火光、濃煙竄出紛紛躲避，煙霧頓時籠罩整個西門町商圈。

有店家說，第一時間發現火光，即通知店內人員疏散，樓頂設有瓦斯管線，應是瓦斯管破裂導致火舌噴濺，延燒連棟建築樓頂。