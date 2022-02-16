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火災煙霧籠罩整個西門町！火勢延燒警消持續射水降溫
台北市西門町商圈內、萬華區西寧南路145號3樓今晚傳出火警，民眾目擊火光及濃煙竄出，警消獲報立即到場撲救，初步已完成疏散，因屋內溫度仍高，正持續射水降溫，確切起火原因有待釐清。
台北市消防局表示，今晚7時52分獲報，該址3層樓營業用建築，3樓起火，共派79名警消、25輛消防車、2輛救護車前往撲救，完成疏散後，晚間8時許火勢延燒西寧南路147號，派出雲梯車升梯阻絕火勢，正持續射水降溫當中。
轄區萬華分局警方表示，因火勢尚未撲滅，已派員管制西寧南路、漢口街、峨眉街路段，疏散周遭群眾。
據悉，該建築晚間起火竄出大量濃煙，煙霧及燒焦味籠罩整個西門町商圈，時值晚餐時段，商圈內人潮濟濟，目擊民眾紛紛躲避，部分距離現場較遠的民眾則在煙霧中繼續逛街，目前現場並未傳出傷亡，但確切情形仍有待警消完全滅火後進一步搜索後才能確認。
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