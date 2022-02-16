開會中疑主動脈剝離 衛福部嘉義醫院女秘書不治

衛福部嘉義醫院秘書下午出席內部會議時，突然失去意識，院長黃元德等人趕緊將林滿紅送往急診，疑因主動脈剝離，經搶救仍不治死亡。圖／聯合報系資料照

衛福部嘉義醫院秘書林滿紅今天下午出席內部會議時，突然失去意識，院長黃元德等人趕緊將林滿紅送往急診，疑因主動脈剝離，經搶救仍不治死亡，至於林滿紅是否因公殉職待確認。

黃元德接受中央社記者電訪時表示，56歲林滿紅在醫院服務10年，今天上班未有異狀，他與林滿紅中午還有說有笑，下午如常出席院內部會議，由林滿紅進行簡報。

黃元德回憶當時林滿紅簡報時突然停頓數秒鐘，他以為林滿紅嗆到，於是他接下去說明，沒想到一轉頭看到林滿紅失去意識，剩下微弱的呼吸心跳。

黃元德等人趕緊將林滿紅送到急診室，經搶救後仍不治身亡。黃元德說，醫師懷疑主動脈剝離導致死亡。

林滿紅的家人和友人接獲訊息趕到嘉義醫院處理後事。林滿紅是否為「因公殉職」，醫院明天將查明相關法條後再認定，同時協助家屬處理後事。

嘉義市衛生局長廖育瑋平時與林滿紅有業務上的聯繫，對她的印象是名負責任又專業的主管，待人客氣，突然聽聞她的死訊深感詫異，直呼「怎麼可能！」