「報嘉音」Podcast頻道開麥拉 嘉義市警局宣導再創新

嘉義市警局因應網路普及，利用多元的宣導方式包括臉書、Youtube影音頻道直播等，受到民眾廣大的迴響，今年再次嘗試創新，於Podcast網路廣播頻道設立「報嘉音」節目實施婦幼安全宣導，讓網友們也能用聽的方式接收自我保護資訊，不論是開車、做家務或閒瑕時都可以點閱收聽。

局長王文澤表示，Podcast頻道是除了社群媒體外另外一個擁有廣大聽眾群的網路廣播平台，市警局由婦幼警察隊的同仁自行製播婦幼安全宣導節目上傳宣導，以兼顧廣播聽眾汲取婦幼安全新知，執行全方位的婦幼安全宣導工作。

Podcast「報嘉音」節目，將邀請各領域婦幼保護專家擔任來賓，分享婦幼安全新知、法令及預防被害的知識，落實婦幼人身安全保護工作。