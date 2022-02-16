「報嘉音」Podcast頻道開麥拉 嘉義市警局宣導再創新
嘉義市警局因應網路普及，利用多元的宣導方式包括臉書、Youtube影音頻道直播等，受到民眾廣大的迴響，今年再次嘗試創新，於Podcast網路廣播頻道設立「報嘉音」節目實施婦幼安全宣導，讓網友們也能用聽的方式接收自我保護資訊，不論是開車、做家務或閒瑕時都可以點閱收聽。
局長王文澤表示，Podcast頻道是除了社群媒體外另外一個擁有廣大聽眾群的網路廣播平台，市警局由婦幼警察隊的同仁自行製播婦幼安全宣導節目上傳宣導，以兼顧廣播聽眾汲取婦幼安全新知，執行全方位的婦幼安全宣導工作。
Podcast「報嘉音」節目，將邀請各領域婦幼保護專家擔任來賓，分享婦幼安全新知、法令及預防被害的知識，落實婦幼人身安全保護工作。
開播的第1集邀請嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣暢談將於今年6月1日施行的「跟蹤騷擾防制法」重點、8大行為態樣、對被害人的保護、警方啟動調查、開立書面告誡書以及聲請保護令的方式及內涵等。透過主持人逗趣的提問讓聽眾朋友們輕鬆掌握法令的重點、遭遇跟蹤騷擾要如何蒐證、報警求助，以捍衛自身權益，並提醒大家要相互尊重，以免誤觸跟蹤騷擾防制法的紅線。歡迎民眾鎖定嘉警「報嘉音」頻道踴躍收聽。
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