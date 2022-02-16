拜完土地公轉身就逮獲通緝犯 警方：舉頭三尺有神明
台中市霧峰警分局十九甲派出所所長李銘卿和警員林政德、劉大維日前巡邏，經過一處福德宮，即順道參拜土地公，祈求新的一年轄區治安平穩，未料才剛拜完，騎警用機車出巷口，馬上發現一輛轎車未開車燈，當場攔下查出廖姓駕車者是通緝犯，讓李銘卿等感覺「土地公真的有在保佑！」。
李銘卿今表示，通緝犯常為躲避警方追緝，爾虞我詐想出各種花招與警方鬥智，但只要依平時累積的工作經驗仔細小心查證，就能破解犯嫌所說的謊言。但才剛拜完土地公，一出巷口就抓獲通緝犯，仍讓他感覺舉頭三尺有神明，要感謝土地公顯靈保佑。
不過，被攔下的廖姓男子故作鎮定，還謊報雙胞胎哥哥的身分，但員警查詢轎車資料，卻發現車主因違反槍砲條通緝中，另也從戶籍資料發現，他所稱的哥哥和他是雙胞胎，且兩人相貌雖相似，但廖姓男子右頸部有明顯刺青，和哥哥的照片不符，因此斷定他冒用哥哥身分，應該是被通緝中的弟弟。
警方雖查出資料，但廖姓男子仍堅不承認自己哥哥，並未被通緝。警方於是帶著他和其女友一同回派出所清查，另也將他帶往警分局偵查隊進一步驗指紋，後來依指紋讓他無法再狡賴，並依法將他移送台中地檢署歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言