拜完土地公轉身就逮獲通緝犯 警方：舉頭三尺有神明

台中市霧峰警分局十九甲派出所所長李銘卿和警員林政德、劉大維日前巡邏，經過一處福德宮，即順道參拜土地公，祈求新的一年轄區治安平穩，未料才剛拜完，騎警用機車出巷口，馬上發現一輛轎車未開車燈，當場攔下查出廖姓駕車者是通緝犯，讓李銘卿等感覺「土地公真的有在保佑！」。

李銘卿今表示，通緝犯常為躲避警方追緝，爾虞我詐想出各種花招與警方鬥智，但只要依平時累積的工作經驗仔細小心查證，就能破解犯嫌所說的謊言。但才剛拜完土地公，一出巷口就抓獲通緝犯，仍讓他感覺舉頭三尺有神明，要感謝土地公顯靈保佑。

不過，被攔下的廖姓男子故作鎮定，還謊報雙胞胎哥哥的身分，但員警查詢轎車資料，卻發現車主因違反槍砲條通緝中，另也從戶籍資料發現，他所稱的哥哥和他是雙胞胎，且兩人相貌雖相似，但廖姓男子右頸部有明顯刺青，和哥哥的照片不符，因此斷定他冒用哥哥身分，應該是被通緝中的弟弟。