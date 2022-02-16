影／女騎士犁田卡進轎車底 幸送醫輕傷無礙撿一命

台中市李姓女子在今天中午騎機車行經西區時，疑看到對向的轎車要左轉時，緊急煞車導致連人帶車「犁田」，隨後滑行卡進轎車車底，幸好李女脫困後，僅手、腳擦挫傷，暫無生命危險，而案發過程也都被後方車輛行車記錄器拍下，驚險一瞬間也引發議論。

台中市第一警分局交通分隊在今天中午12時許獲報，西區美村路一段與五權七街口前有交通事故發生，經查，蔡姓男子（62歲）駕駛轎車沿西區美村路內側車道，欲左轉往五權西五街方向。

當時行駛蔡對向機車道的李姓女子（33歲）沿美村路外側車道，往五權八街直行，見蔡車欲左轉，因煞車不及，自摔後連人帶車滑行，卡進蔡轎車車底，幸好沒有釀成嚴重傷害，李女經送醫後，手腳有受傷，但無生命危險。

台中市第一警分局交通分隊調查，蔡、李女都無酒精濃度，初判肇事原因為轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。