混入羽球館偷信用卡盜刷 被逮嗆警「又沒怎樣」

寸姓男子是偷竊慣犯，專挑各體育場館趁他人運動時竊走錢包內信用卡。13日他在華夏科大體育館犯案時被逮個正著，警方趕抵，他數度嗆「又沒怎樣」、「我身上就沒有東西」，不斷否認但現場民眾指認，員警最後在他外套、球鞋內找到12張信用卡、證件，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，寸男（42歲）有多起竊盜、詐欺前科，自17歲就開始犯案，在雙北、桃園、新竹、台中等地都有案底，出入警局是家常便飯。本月13日晚上7點半，中和警方獲報，有不明男子進入華夏科技大學羽球館疑似偷竊，派員趕抵。

在場打球的民眾，發現寸男並非大家邀請來的球友，且帶迪卡儂買的羽球拍顯然格格不入，起戒心觀察。不久後，果然發現他假意持拍熱身，實際上卻伸出「第三隻手」，將手放進他人包包、外套內，偷走錢包內的信用卡，立刻大呼「有小偷」並報警。

在場有人甚至認出他是球場偷竊慣犯，直呼「他好像是福和國中被抓到的那位，全世界都知道你是誰」，派人守住出入口，以防他溜走。

警方趕抵，報案人稱對方疑犯竊盜罪，寸男警詢時數度強辯「我又沒怎樣」，更嗆報案人說「你講什麼東西」，惟眾人指證歷歷，警方在他外套、球鞋內，查獲竊走的信用卡、證件等共12張卡片。

見東窗事發，寸男仍否認稱「那是我撿到的」，態度極不配合，待警方調閱監視器畫面罪證確鑿，依準現行犯將他上銬逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。