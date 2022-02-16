混入羽球館偷信用卡盜刷 被逮嗆警「又沒怎樣」
寸姓男子是偷竊慣犯，專挑各體育場館趁他人運動時竊走錢包內信用卡。13日他在華夏科大體育館犯案時被逮個正著，警方趕抵，他數度嗆「又沒怎樣」、「我身上就沒有東西」，不斷否認但現場民眾指認，員警最後在他外套、球鞋內找到12張信用卡、證件，依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，寸男（42歲）有多起竊盜、詐欺前科，自17歲就開始犯案，在雙北、桃園、新竹、台中等地都有案底，出入警局是家常便飯。本月13日晚上7點半，中和警方獲報，有不明男子進入華夏科技大學羽球館疑似偷竊，派員趕抵。
在場打球的民眾，發現寸男並非大家邀請來的球友，且帶迪卡儂買的羽球拍顯然格格不入，起戒心觀察。不久後，果然發現他假意持拍熱身，實際上卻伸出「第三隻手」，將手放進他人包包、外套內，偷走錢包內的信用卡，立刻大呼「有小偷」並報警。
在場有人甚至認出他是球場偷竊慣犯，直呼「他好像是福和國中被抓到的那位，全世界都知道你是誰」，派人守住出入口，以防他溜走。
警方趕抵，報案人稱對方疑犯竊盜罪，寸男警詢時數度強辯「我又沒怎樣」，更嗆報案人說「你講什麼東西」，惟眾人指證歷歷，警方在他外套、球鞋內，查獲竊走的信用卡、證件等共12張卡片。
見東窗事發，寸男仍否認稱「那是我撿到的」，態度極不配合，待警方調閱監視器畫面罪證確鑿，依準現行犯將他上銬逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，寸男年輕時常換工作，藉新環境偷走同事信用卡後提離職，2008年初，曾盜刷買了兩台PS3等物共50萬元；之後藉「長個像楊宗緯」的名號，在網上揪人唱KTV、玩桌遊等，趁隙竊走信用卡，盜刷上百萬元。他近年則混入各體育場館行竊，惡行難改，十分惡劣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言