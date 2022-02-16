花蓮去年發生419件火警 多為獨立住宅廚房失火

花蓮縣消防局統計2021年火災資料，發現獨立住宅火災占建築物火災的一半，火警最常發生在中午12點到晚間9點，起火原因多是電器故障、電線短路及爐火使用不慎等。有鑑於此，儘管獨立住宅沒有強制規定要裝住宅用火災警報器，消防局仍積極推動全縣裝設，保障安全居家環境。

消防局分析去年的419件火警案件，已造成人員死亡4名、受傷18名，民眾財產損失估計1553萬4000元，扣除戶外燃燒雜草垃圾等鮮少造成損失案件，以建築物火災149件占36%為最高，其中獨立住宅火災占建築物火災的50.34%，而人潮與居住密集的商業建築與集合住宅卻僅占16%。

消防局表示，供公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，經過消防單位的查核與要求下，相關場所的消防安全機制幾乎均按照法規設置完成，在預防火災及初期撲滅火勢有成效；而獨立住宅（民宅）卻因缺乏完善的消防安全機制，成為現在最易發生火災的場所。

至於火災發生原因，消防局指出，民眾在日常起居活動時，尤其是在廚房，因大量使用各種類型的電器設備及爐火烹調器具，可能使用頻繁或不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃等釀災。