聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮去年發生419件火警 多為獨立住宅廚房失火
花蓮縣消防局統計2021年火災資料，發現獨立住宅火災占建築物火災的一半，火警最常發生在中午12點到晚間9點，起火原因多是電器故障、電線短路及爐火使用不慎等。有鑑於此，儘管獨立住宅沒有強制規定要裝住宅用火災警報器，消防局仍積極推動全縣裝設，保障安全居家環境。
消防局分析去年的419件火警案件，已造成人員死亡4名、受傷18名，民眾財產損失估計1553萬4000元，扣除戶外燃燒雜草垃圾等鮮少造成損失案件，以建築物火災149件占36%為最高，其中獨立住宅火災占建築物火災的50.34%，而人潮與居住密集的商業建築與集合住宅卻僅占16%。
消防局表示，供公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，經過消防單位的查核與要求下，相關場所的消防安全機制幾乎均按照法規設置完成，在預防火災及初期撲滅火勢有成效；而獨立住宅（民宅）卻因缺乏完善的消防安全機制，成為現在最易發生火災的場所。
至於火災發生原因，消防局指出，民眾在日常起居活動時，尤其是在廚房，因大量使用各種類型的電器設備及爐火烹調器具，可能使用頻繁或不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃等釀災。
消防局長林文瑞表示，去年發生火災且安裝住警器及發報成功戶數有10戶，提醒住戶初期滅火與逃生，避免家破人亡的災難。呼籲民眾自行購買住警器，僅需花費低廉的設置成本，就可換取安全的居家環境，弱勢族群可向轄區消防分隊申請，消防局會派員免費協助裝設。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言