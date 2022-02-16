影／「我們是花蓮同鄉」員警機警救回酒醉跳橋男一命

杜姓男子今天清晨爬出連結新北市樹林區與板橋區的浮洲橋護欄外，十分危險，板橋警分局大觀派出所員警游唐胤一句「我們是花蓮同鄉」，讓杜男卸下心防，與其他員警聯手將人拉回路邊，成功救下寶貴一命，由於杜男身上明顯有酒味，由救護車送醫檢查，並通知親人到院協助安撫。

今天清晨近5時，板橋警分局大觀派出所接獲路過連結樹林與板橋浮洲橋的民眾報案，看見一名男子懸空坐在浮洲橋護欄上，大觀所副所長陳進裕率員警陳銘峰、呂健弘、游唐胤最先趕抵，支援警力林恩佑、黃子豪、吳庭宇3員也隨後到達，發現杜姓男子（46歲）雙手抓著橋桿，雙腳踩在橋墩外，疑似要跳橋，且滿身酒味地大聲呼喊，要警方不要靠近，還不停上下晃動身體，作勢要跳橋的模樣。

「我們是花蓮玉里同鄉。」員警游唐胤到後與杜男攀談，發現他是從花蓮玉里北上找工作，向杜喊話表示，自己也是玉里人，並說其爺爺也在玉里圓環經營麵攤賣玉里麵等話，降低杜男戒心，逐步慢慢靠近，趁杜男分心之際，將其右手臂往裡拉，一旁員警陳銘峰一併擁上將杜男拉回，由於杜男混身酒味，員 也坐救護車陪同送至醫院就醫。

據了解，杜男姪子今晨5時許也撥打110報案說，表示其姨丈杜男曾傳訊息表示要自殺，所幸大觀派出所員警早一步迅速趕抵，並了解其特徵後確認欲跳橋民眾正是杜男，人平安救下後，立即連繫報案人到醫院探視安撫。

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