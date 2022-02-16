快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

影／「我們是花蓮同鄉」員警機警救回酒醉跳橋男一命

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
「我們是花蓮同鄉耶！」新北市板橋警分局大觀派出所員警游唐胤今天清晨機警與派出所支援警力聯手，救回酒醉欲跳橋杜姓男子男一命。記者王長鼎／翻攝
「我們是花蓮同鄉耶！」新北市板橋警分局大觀派出所員警游唐胤今天清晨機警與派出所支援警力聯手，救回酒醉欲跳橋杜姓男子男一命。記者王長鼎／翻攝

杜姓男子今天清晨爬出連結新北市樹林區與板橋區的浮洲橋護欄外，十分危險，板橋警分局大觀派出所員警游唐胤一句「我們是花蓮同鄉」，讓杜男卸下心防，與其他員警聯手將人拉回路邊，成功救下寶貴一命，由於杜男身上明顯有酒味，由救護車送醫檢查，並通知親人到院協助安撫。

今天清晨近5時，板橋警分局大觀派出所接獲路過連結樹林與板橋浮洲橋的民眾報案，看見一名男子懸空坐在浮洲橋護欄上，大觀所副所長陳進裕率員警陳銘峰、呂健弘、游唐胤最先趕抵，支援警力林恩佑、黃子豪、吳庭宇3員也隨後到達，發現杜姓男子（46歲）雙手抓著橋桿，雙腳踩在橋墩外，疑似要跳橋，且滿身酒味地大聲呼喊，要警方不要靠近，還不停上下晃動身體，作勢要跳橋的模樣。

「我們是花蓮玉里同鄉。」員警游唐胤到後與杜男攀談，發現他是從花蓮玉里北上找工作，向杜喊話表示，自己也是玉里人，並說其爺爺也在玉里圓環經營麵攤賣玉里麵等話，降低杜男戒心，逐步慢慢靠近，趁杜男分心之際，將其右手臂往裡拉，一旁員警陳銘峰一併擁上將杜男拉回，由於杜男混身酒味，員 也坐救護車陪同送至醫院就醫。

據了解，杜男姪子今晨5時許也撥打110報案說，表示其姨丈杜男曾傳訊息表示要自殺，所幸大觀派出所員警早一步迅速趕抵，並了解其特徵後確認欲跳橋民眾正是杜男，人平安救下後，立即連繫報案人到醫院探視安撫。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

「我們是花蓮同鄉耶！」新北市板橋警分局大觀派出所員警游唐胤今天清晨機警與派出所支援警力聯手，救回酒醉欲跳橋杜姓男子男一命。記者王長鼎／翻攝
「我們是花蓮同鄉耶！」新北市板橋警分局大觀派出所員警游唐胤今天清晨機警與派出所支援警力聯手，救回酒醉欲跳橋杜姓男子男一命。記者王長鼎／翻攝
「我們是花蓮同鄉耶！」新北市板橋警分局大觀派出所員警游唐胤今天清晨機警與派出所支援警力聯手，救回酒醉欲跳橋杜姓男子男一命。記者王長鼎／翻攝
「我們是花蓮同鄉耶！」新北市板橋警分局大觀派出所員警游唐胤今天清晨機警與派出所支援警力聯手，救回酒醉欲跳橋杜姓男子男一命。記者王長鼎／翻攝

花蓮

延伸閱讀

影／酒醉男發酒瘋徒手毀損鄰居車 遭警當場壓制逮捕

相關新聞

火災煙霧籠罩整個西門町！火勢延燒警消持續射水降溫

台北市西門町商圈內、萬華區西寧南路145號3樓今晚傳出火警，民眾目擊火光及濃煙竄出，警消獲報立即到場撲救，初步已完成疏散...

開會中疑主動脈剝離 衛福部嘉義醫院女秘書不治

衛福部嘉義醫院秘書林滿紅今天下午出席內部會議時，突然失去意識，院長黃元德等人趕緊將林滿紅送往急診，疑因主動脈剝離，經搶救...

燈會中央副燈下被爆飲酒作樂 主辦單位：督促廠商管控

台灣燈會衛武營展區的中央主燈「鳳彩飛舞」昨晚盛大點燈，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高市長陳其邁等人齊聚同台，點亮主燈，盛...

影／運將未禮讓拒道歉爆衝撞人 騎士怒毆駕駛雙方互告

何姓運將駕車變換車道，卻未禮讓騎士直行，雙方爆發口角。何男拒絕道歉還盛怒開車衝撞騎士，導致騎士受傷機車毀損，騎士不甘被撞...

影／西門町火警 民眾連忙走避

台北市西門町晚上七點左右，在萬華區西寧南路145號的築物發生火警，現場頓時煙霧瀰漫，警消出動大批人員出動救火搶救，初步判...

西門町民宅3樓夜冒濃煙 警消到場撲救中

台北市西門町商圈今晚7時許傳出火警，西寧南路上一棟3層樓建築3樓內冒出陣陣濃煙，警消獲報後前往撲救，正積極滅火，同時釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。