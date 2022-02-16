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台南男欠繳交通罰鍰等22萬元 扣押保險給付馬上繳清
台南市62歲王姓男子5年來，駕駛轎車行駛國道未依規定繳納通行費，欠繳牌照稅及其罰鍰等多達449筆，欠繳金額約22萬7127元，而遭移送強制執行，王男雖辦分期繳納，卻未按期繳納被盯上，台南分署核發執行命令扣押其保險給付，讓正請求保險給付的他出面再辦分期繳納，並於前天提前全數繳清。
台南分署統計，王男於2016年至2020年間駕駛轎車行駛國道未依規定繳納通行費，各遭台南市府交通局依道路交通管理處罰條例裁處300元罰鍰，共360筆，合計尚欠金額10萬9700元。此外，他欠繳2016年至2021年使用牌照稅及其罰鍰共11筆，合計尚欠6萬2053元；2016年至2021年汽車燃料使用費共9筆，合計尚欠3萬8430元。
另他欠繳違反公路法罰鍰7筆、合計1萬4350元；欠繳2019年度高速公路通行費共62筆、合計2594元。王男總計欠繳449筆，總尚欠金額22萬7127元，因逾期未繳納，分別經市府交通局、財政稅務局安南分局、嘉義區監理所台南監理站、交通部高速公路局南區養護工程分局移送台南分署強制執行。
台南分署表示，2019年1月間收案後，執行人員曾於隔年11月間查封王男名下轎車，他隨即辦理分期繳納，但未按期繳款，遭廢止分期繳納後續行執行。執行人員日前發現他有購買商業保險，今年1月核發執行命令扣押其保險給付，他於1月底到分署再辦理分期繳納，並於2月14日提前全數繳清。
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