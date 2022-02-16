老翁受困車內不知身在何處 大甲警尋通話位置找到他

一名老翁日前自己受困貨櫃車內，不知身在何處，打電話報案，台中大甲警方接到他電話時，查覺他聲音微弱可能危急，尋手機通話定位系統位置找人，最後從台中市大甲區找到苗栗縣苑裡鎮，終於找到老翁，救他脫困。

大甲警分局西岐派出所警員謝皓昕，2月11日執行勤務時接獲通報，70歲黃姓老翁打電話報案說，他因車鎖故障受困車內，但不知自己身處何地，他報出自己的車號0730，但英文部分不詳 ，需請求警方協助。

值班員警在與報案人詢問詳細資訊時，因不明原因斷線，只知老翁從台北經苗栗南下，他在電話中說話聲音相當虛弱，為爭取黃金救援時間，員警在有限的線索下湊出正確的地點，迅速尋人。

西岐派出所轄內聯外道路有西部濱海快速公路(台61線)和西部縱貫公路(台1線)，員警根據報案人手機最後發話位置立即判斷報案人應該是走台1線南下，到台1線沿途尋找，花了15分鐘，終於在4.5公里處外的苗栗縣苑裡鎮找到符合車牌0730車輛，前往查看時，卻未見有人受因在車內，車門也沒有上鎖，為避免引起肖小覬覦便關起車門，卻在聯繫車主時，員警突然聽見貨車車櫃內有人敲打，但聲音微弱，員警趕緊在拍打詢問是否有人受困在貨櫃內。

原來貨櫃已鎖上，老翁無法從內部打開；員警立即打開車櫃，發現老翁身體虛弱，員警詢問是否需要就醫檢查，老翁表示不需要救護，是因為手機沒電，車櫃內又伸手不見五指，一直拍打貨櫃呼救，往來車輛又沒人聽見，才會整個力氣用盡，直到聽見員警將貨車車門打開又關上，才又趕緊呼救。

老翁說自己長期獨居在台北，平常都睡在貨車貨櫃內，這次南下走走看看，沒想到前一晚睡前刻意將車停放在不影響別人的地方，反而導致受困車櫃後呼救無人能聽到。