快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

老翁受困車內不知身在何處 大甲警尋通話位置找到他

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名老翁日前自己受困貨櫃車內，不知身在何處，打電話報案，台中大甲警方接到他電話時，查覺他聲音微弱可能危急，尋手機通話定位系統位置找人，最後從台中市大甲區找到苗栗縣苑裡鎮，終於找到老翁，救他脫困。

大甲警分局西岐派出所警員謝皓昕，2月11日執行勤務時接獲通報，70歲黃姓老翁打電話報案說，他因車鎖故障受困車內，但不知自己身處何地，他報出自己的車號0730，但英文部分不詳 ，需請求警方協助。

值班員警在與報案人詢問詳細資訊時，因不明原因斷線，只知老翁從台北經苗栗南下，他在電話中說話聲音相當虛弱，為爭取黃金救援時間，員警在有限的線索下湊出正確的地點，迅速尋人。

西岐派出所轄內聯外道路有西部濱海快速公路(台61線)和西部縱貫公路(台1線)，員警根據報案人手機最後發話位置立即判斷報案人應該是走台1線南下，到台1線沿途尋找，花了15分鐘，終於在4.5公里處外的苗栗縣苑裡鎮找到符合車牌0730車輛，前往查看時，卻未見有人受因在車內，車門也沒有上鎖，為避免引起肖小覬覦便關起車門，卻在聯繫車主時，員警突然聽見貨車車櫃內有人敲打，但聲音微弱，員警趕緊在拍打詢問是否有人受困在貨櫃內。

原來貨櫃已鎖上，老翁無法從內部打開；員警立即打開車櫃，發現老翁身體虛弱，員警詢問是否需要就醫檢查，老翁表示不需要救護，是因為手機沒電，車櫃內又伸手不見五指，一直拍打貨櫃呼救，往來車輛又沒人聽見，才會整個力氣用盡，直到聽見員警將貨車車門打開又關上，才又趕緊呼救。

老翁說自己長期獨居在台北，平常都睡在貨車貨櫃內，這次南下走走看看，沒想到前一晚睡前刻意將車停放在不影響別人的地方，反而導致受困車櫃後呼救無人能聽到。

員警提醒他最近天氣變化大，如果身體有任何不舒服，千萬不可大意，務必要就醫，也教導老翁如何開啟內部車鎖，以避免有再次反鎖情形發生。

一名老翁受困車內不知身在何處，台中大甲警尋通話位置找到他。圖／警方提供
一名老翁受困車內不知身在何處，台中大甲警尋通話位置找到他。圖／警方提供
一名老翁受困車內不知身在何處，台中大甲警尋通話位置找到他。圖／警方提供
一名老翁受困車內不知身在何處，台中大甲警尋通話位置找到他。圖／警方提供

苗栗縣 獨居

延伸閱讀

老翁遇虛擬貨幣詐騙 大甲警聯合銀行行員阻詐49萬元

威力彩頭獎開在台中大甲 業者開心拜土地公終於求到好福氣

大甲透天民宅驚傳火警 男子倒臥廚房無生命跡象

專屬於大甲人 大甲三寶文化館

相關新聞

火災煙霧籠罩整個西門町！火勢延燒警消持續射水降溫

台北市西門町商圈內、萬華區西寧南路145號3樓今晚傳出火警，民眾目擊火光及濃煙竄出，警消獲報立即到場撲救，初步已完成疏散...

開會中疑主動脈剝離 衛福部嘉義醫院女秘書不治

衛福部嘉義醫院秘書林滿紅今天下午出席內部會議時，突然失去意識，院長黃元德等人趕緊將林滿紅送往急診，疑因主動脈剝離，經搶救...

燈會中央副燈下被爆飲酒作樂 主辦單位：督促廠商管控

台灣燈會衛武營展區的中央主燈「鳳彩飛舞」昨晚盛大點燈，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高市長陳其邁等人齊聚同台，點亮主燈，盛...

影／運將未禮讓拒道歉爆衝撞人 騎士怒毆駕駛雙方互告

何姓運將駕車變換車道，卻未禮讓騎士直行，雙方爆發口角。何男拒絕道歉還盛怒開車衝撞騎士，導致騎士受傷機車毀損，騎士不甘被撞...

影／西門町火警 民眾連忙走避

台北市西門町晚上七點左右，在萬華區西寧南路145號的築物發生火警，現場頓時煙霧瀰漫，警消出動大批人員出動救火搶救，初步判...

西門町民宅3樓夜冒濃煙 警消到場撲救中

台北市西門町商圈今晚7時許傳出火警，西寧南路上一棟3層樓建築3樓內冒出陣陣濃煙，警消獲報後前往撲救，正積極滅火，同時釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。