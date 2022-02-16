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開學未滿一周！雲林某校學生墜樓 幸無生命危險

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

開學還未滿一周，雲林某校昨天早上8時許傳出有學生墜樓，幸好即時被老師發現，送醫救治無生命危險，校方隨即通報縣政府及國教署等相關單位，並啟動心理輔導機制關懷目擊師生，並派專人協助學生家長。

據了解，該名墜樓學生昨天早上由媽媽陪同到校，媽媽視孩子狀況無恙後，讓學生獨自走去班級教室，但當時班級正在戶外上課，該名學生並沒有前往會合及入班，而是待在教室外走廊。

據悉，校方才剛巡堂完，就有老師通報學生墜樓，事發當時也有其他班級學生在遠處上課，遠遠瞥見疑似有人從4樓墜下，著地點恰在教師辦公室前，經教師上前關心，該名學生意識清醒，由119送醫救治，目前傷勢穩定，四肢無傷，但有內出血情況，目前在加護病房觀察中。

據了解，該名學生在校成績佳，但疑因心理因素，長期抗拒到校上學，一直由媽媽親自陪同到學校，事發時媽媽還未離校，校方也緊急連絡到場並陪同就醫，事後隨即啟動校園安全機制輔導校內師生身心。

校方獲報召開緊急會議，並由教官室、輔導室立即通報國教署等相關單位，校方表示，學校每年都有針對通報流程檢視調整，該起事件發生後隨即啟動校安及輔導機制，由輔導主任入班輔導師生，每日關心並追蹤學生情形，有狀況立刻協處，並持續協助該名學生家長，適時給予需要幫助。

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雲林某校昨天早上傳出有學生墜樓，幸好即時被老師發現，通報119緊急送醫救治。記者陳苡葳／攝影
雲林某校昨天早上傳出有學生墜樓，幸好即時被老師發現，通報119緊急送醫救治。記者陳苡葳／攝影

國教署 教官

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