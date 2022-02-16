影／偵查佐在賭場泡茶被拔掉「刑事牌」 改調制服警員

基隆市警方查緝麻將賭場，逮捕涉嫌經營的葉姓男子和1桌4名賭客。當時基隆市陳姓警員、基隆港黃姓偵查佐表示在泡茶，查辦員警依現場狀況研判應有兩桌人聚賭，但因未當場查獲，僅將葉依賭博罪嫌送辦，4名賭客依社會秩序維護法裁處。2名員警涉足不妥當場所，將被記過及調職。

基隆市警二分局偵查隊接獲線報，轄區中正路一間3樓出租民宅疑是職業賭場，監控、蒐證一個月後，昨天下午持搜索票前往查緝。進屋後逮捕葉男和4名賭客，查扣賭資4900元、抽頭金1200元，分依賭博罪嫌送辦及依社維法裁處。

警方查緝時，屋內除了葉男和4名賭客，還有基隆市警局交通隊陳姓警員、基隆港務警察總隊黃姓偵查佐和另3名男女在場，他們否認聚賭，表示來訪友或泡茶。

員警在屋內用紙箱做成的垃圾桶內，發現疑是麻將桌布包起來的麻將牌，懷疑屋內原有兩桌人聚賭，但未能及時查獲遭滅證，實務上難以查辦兩警涉賭，僅能通報所以單位涉足賭博場所。