當心一頁式廣告藏詐騙 桃園男買家具險被騙50萬

桃園市一名男子想要買家具，在社群媒體看到一則廣告後心動，昨天下午經指示至銀行要臨櫃匯款50萬元，引起行員注意；員警到場詢問他店家資訊、是否看過實物，男子都一問三不知，研判是遇到時下常見的「一頁式廣告購物詐騙」，一番解釋後終於成功讓他打消匯款念頭。

八德警分局指出，四維派出所巡佐林沅益、警員王宸鴻昨天下午1時許執行巡邏勤務，接獲派案稱疑似有詐騙案件，隨即趕往現場處理。

員警抵達八德區介壽路的中國信託銀行，發現是吳姓男子（28歲）準備要臨櫃匯款50萬元，經銀行行員關懷提問後發現有異，才通報警方到場協助。

吳男向警方表示，自己日前想要網購椅子，在社群軟體Instagram上瀏覽到一則相關廣告，由於照片中的商品符合自己需要，便向賣家下單，對方要求將貨款匯至指定帳戶，便來銀行打算匯款50萬元。

警方問他是否看過實物照片，但吳表示僅看過賣家提供的家具照片，並未至實體店家查證，且當場查詢也找不到店家相關資訊；員警認為吳男購物金額龐大，但店家資訊卻不明確，極可能是遇到「一頁式廣告購物詐騙」，便勸他不要匯款。

吳男聽完員警分析，也覺得這樣購物破綻百出，若依其指示進行匯款恐財貨兩頭空，才恍然大悟打消匯款念頭。