快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當心一頁式廣告藏詐騙 桃園男買家具險被騙50萬

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子想要買家具，在社群媒體看到一則廣告後心動，昨天下午經指示至銀行要臨櫃匯款50萬元，引起行員注意；員警到場詢問他店家資訊、是否看過實物，男子都一問三不知，研判是遇到時下常見的「一頁式廣告購物詐騙」，一番解釋後終於成功讓他打消匯款念頭。

八德警分局指出，四維派出所巡佐林沅益、警員王宸鴻昨天下午1時許執行巡邏勤務，接獲派案稱疑似有詐騙案件，隨即趕往現場處理。

員警抵達八德區介壽路的中國信託銀行，發現是吳姓男子（28歲）準備要臨櫃匯款50萬元，經銀行行員關懷提問後發現有異，才通報警方到場協助。

吳男向警方表示，自己日前想要網購椅子，在社群軟體Instagram上瀏覽到一則相關廣告，由於照片中的商品符合自己需要，便向賣家下單，對方要求將貨款匯至指定帳戶，便來銀行打算匯款50萬元。

警方問他是否看過實物照片，但吳表示僅看過賣家提供的家具照片，並未至實體店家查證，且當場查詢也找不到店家相關資訊；員警認為吳男購物金額龐大，但店家資訊卻不明確，極可能是遇到「一頁式廣告購物詐騙」，便勸他不要匯款。

吳男聽完員警分析，也覺得這樣購物破綻百出，若依其指示進行匯款恐財貨兩頭空，才恍然大悟打消匯款念頭。

八德分局呼籲，民眾網路購物請慎選有安全交易機制的網購平台、或有信譽之賣家，勿輕信在來路不明的購物網站下單，如遇到疑似詐騙情事，可撥打165或110查證。

吳男僅看過網路照片，也不清楚店家底細，便打算匯款50萬元，經警方點出疑點後，才恍然大悟。記者楊湛華／翻攝
吳男僅看過網路照片，也不清楚店家底細，便打算匯款50萬元，經警方點出疑點後，才恍然大悟。記者楊湛華／翻攝

購物網 詐騙 廣告 網購

延伸閱讀

T1聯盟／桃園疫情未停 雲豹本周主場再延期

桃園蘆竹南崁溪新裝置藝術夜鷺立溪邊 民眾：南崁企鵝

桃園戀戀魯冰花19日登場 小型活動靜態賞花歡迎來玩

桃園宣布微解封 恢復SPA、蒸氣室、取消餐廳座位減半

相關新聞

火災煙霧籠罩整個西門町！火勢延燒警消持續射水降溫

台北市西門町商圈內、萬華區西寧南路145號3樓今晚傳出火警，民眾目擊火光及濃煙竄出，警消獲報立即到場撲救，初步已完成疏散...

開會中疑主動脈剝離 衛福部嘉義醫院女秘書不治

衛福部嘉義醫院秘書林滿紅今天下午出席內部會議時，突然失去意識，院長黃元德等人趕緊將林滿紅送往急診，疑因主動脈剝離，經搶救...

燈會中央副燈下被爆飲酒作樂 主辦單位：督促廠商管控

台灣燈會衛武營展區的中央主燈「鳳彩飛舞」昨晚盛大點燈，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高市長陳其邁等人齊聚同台，點亮主燈，盛...

影／運將未禮讓拒道歉爆衝撞人 騎士怒毆駕駛雙方互告

何姓運將駕車變換車道，卻未禮讓騎士直行，雙方爆發口角。何男拒絕道歉還盛怒開車衝撞騎士，導致騎士受傷機車毀損，騎士不甘被撞...

影／西門町火警 民眾連忙走避

台北市西門町晚上七點左右，在萬華區西寧南路145號的築物發生火警，現場頓時煙霧瀰漫，警消出動大批人員出動救火搶救，初步判...

西門町民宅3樓夜冒濃煙 警消到場撲救中

台北市西門町商圈今晚7時許傳出火警，西寧南路上一棟3層樓建築3樓內冒出陣陣濃煙，警消獲報後前往撲救，正積極滅火，同時釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。