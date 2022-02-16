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手機維修店賣仿冒品 蘋果公司派人購買送驗抓包提告

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

經營手機維修店的張姓男子，涉嫌從士林夜市、阿里巴巴網站購買仿冒商標的手機零件再公開陳列販售，包含觸控螢幕面板、電池等物，蘋果公司購買張男的商品鑑定為仿冒品後提告。士林地檢署偵結，依照商標法販賣仿冒商標商品罪嫌起訴。

起訴指出，張男在2019年10月30日前，陸續在士林夜市、阿里巴巴網站批貨，購得未經商標專用權人授權的仿冒品，並在其經營的大同區一家手機維修中心，公開陳列、販售印有仿冒商標的手機觸控螢幕面板、手機電池、傳輸線等。

美商蘋果公司接獲檢舉，派人員在10月30日前往此手機維修公司購買2200元手機螢幕面板、490元的電源轉接器、490元買傳輸線，經鑑驗為仿冒品後報案提告。2020年5月12日1時許，警方搜索手機維修中心，查扣手機電池134件、螢幕玻璃18件、傳輸線9件等仿冒品。

檢方認定，張男涉犯商標法第97條前段，明知為仿冒商標商品而販賣罪嫌，依法起訴。商標法第97條罰則可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金，電子媒體或網路方式為之亦同。

士林地檢署。圖／本報資料照
士林地檢署。圖／本報資料照

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