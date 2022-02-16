國道1號三義路段廂型車疑自撞護欄翻覆 夫妻1死1傷

38歲呂姓男子今天清晨5點多駕駛廂型車載妻子行經國道1號苗栗三義北上路段時，疑似自撞內側護欄翻車，他和妻子受困在車內，救護人員將兩人救出送醫，但呂姓男子傷重，送醫搶救仍不治，妻子則受到擦挫傷，車禍原因待調查釐清。

一輛廂型車今天清晨5點多在國道1號苗栗三義北上路段，疑似自撞內側護欄翻車，造成1死1傷。圖／民眾提供

今天清晨5點15分國道1號147.6公里處三義北上路段發生廂型車翻覆事故，苗栗縣消防局據報派員趕往救援，發現一輛廂型車側翻在內側車道，駕車的呂姓男子和妻子受困車內，被救出送醫，但呂男疑因嚴重內出血，到院前已無生命徵象，搶救後仍回天乏術，妻子傷勢無大礙。