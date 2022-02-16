影／幫友代尋虛擬貨幣投資 險遭詐500美元

新北市張姓男子受友人所託，以500元美元代尋「虛擬貨幣」投資，日前張男準備匯錢到海外投資，行員發現有異向警方通報，經警到場確認這海外帳戶就是「警示帳戶」耐心勸說張男，並以案例說明溝通，這才取消匯款成功阻詐。

經查證，33歲張姓男子，這個月初受大陸友人所託，友人想以500元美元（約台幣1萬4000元）協助幫忙代尋「虛擬貨幣」投資。不久張男透過網路找到可投資的「虛擬貨幣」標的，卻險些落入賊船被人詐騙。

上周二（7日）張男來到新北市林口區中山路一家銀行，隨即向行員表明，要匯款500元美元到海外指定帳戶。行員一聽張男要匯款到海外，細心詢問匯款用途，張男立回「海外投資之用」。因近來聽聞不少民眾，因海外投資遭人詐騙，怕張男因此遭騙趕緊通報警方前來協處。

轄區林口警分局文林所警員華宏麟、林欣玫獲報趕抵，詢問張男匯款用途，張說「我一位人在大陸的朋友，見虛擬貨幣崛起獲利極佳，但他人在大陸投資管道受阻，所以就匯了500元美元，請他代找投資。」

2警一聽先請他不要匯款，一查張欲匯進的海外帳戶果然是「警示帳戶」，經警耐心以實際案例解說勸阻後，張男才恍若，同意取消匯款。