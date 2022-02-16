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影／阻匯200萬 警霸氣回「就算投訴我，也要阻止你」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中一名婦人到農會要匯200萬元，行員機警報警，清水警分局員警到場問原由，研判是詐騙手法，勸阻她先不要匯錢，婦人強調是要借給家人投資理財，員警最後霸氣回應：「就算投訴我，我也要阻止你領錢」，警方和農會昨天表揚這位機警行員。

本月8日下午，台中市沙鹿區沙鹿農會北勢辦事處一名行員遇到陳姓婦人要匯款200萬元至親戚洪男帳戶內，因金額太大且無法明確交代匯款用途，行員查覺匯款用途有異，通報中市清水警分局沙鹿所員警到場。

警方獲報到場時，經洪男向警方表示要在網路投資比特幣，因近日比特幣大漲，預計再投資，才向弟媳陳姓婦人商借200萬元，洪男說，在網路上與網友聊天得知資訊，網友邀請他下載不知名投資APP，買賣、操作、匯款均要透過這個APP才可投資路，所投資的金額此APP系統上顯示盈虧。

洪男表示提存款需提前預約才可，所以從來沒有實際領錢過，警方了解後，向洪男及陳婦耐心詳細解釋此為詐騙集團慣用假投資理財詐騙手法，洪男仍不願意相信自己遭詐騙，員警霸氣回應「就算你投訴我，我也要阻止你領(匯)錢」，陳婦經警解釋後，才驚覺洪男遭詐騙，未領錢借對方。

蘇姓行員機警發現民眾匯款有異即時通報警方聯手阻詐成功，未讓民眾有所損失，清水警分局游永中和沙鹿區農會總幹事、理事長等人得知後，昨天到北勢農會表揚蘇姓女行員機警與警方共同阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢。

分局長游永中表示，蘇姓行員機警發現，通報分局員警聯合阻詐成功，為警民合作最佳典範，他提醒詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢。

台中市清水警分局員警阻止婦人受騙，勸阻她不要領出200萬元。記者游振昇／翻攝
台中市清水警分局員警阻止婦人受騙，勸阻她不要領出200萬元。記者游振昇／翻攝

詐騙集團 農會

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