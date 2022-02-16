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影／BMW男撞公車趁就醫溜了 要命小方之妻同招躲酒測

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在今天清晨5時許，駕駛BMW轎車行經南區時，疑闖紅燈，與公車發生擦撞，張與車內陳姓乘客就醫，但二人向院方透露欲「拿藥」後不知去向，警方正在追查二人行蹤，不排除張與陳躲避酒測或掩飾其他犯行的可能性，將依肇事逃逸罪究辦。

台中市張姓男子在今天凌晨駕駛BMW，行經南區與公車碰撞，張與車內陳姓友人就醫後不知去向，警方查辦。圖／讀者提供
台中市張姓男子在今天凌晨駕駛BMW，行經南區與公車碰撞，張與車內陳姓友人就醫後不知去向，警方查辦。圖／讀者提供

據查，張姓男子（30歲）在今天清晨5時許，駕駛BMW轎車載陳姓友人（28歲）沿南區文心南路行駛，行經建國北路口時，疑闖紅燈，與行駛載建國北路、由欒姓男子（53歲）駕駛的公車碰撞，張、陳被往中山醫學大學附設醫院治療，未料兩人藉口領藥後失聯，警方尚未酒測或抽血採驗。

第三警分局勤工所長范姜崇哲表示，不排除二人躲避酒測或有其他不法犯行的可能性，目前正積極查緝二人到案說明，另外公共危險是3年以下之罪，但二人若刻意躲避酒測或其他犯行，趁就醫時逃逸，將會以肇事逃逸罪來究辦，而肇事逃逸罪是5年以下之罪，將全力緝捕二人到案。

發生交通事故後，趁就醫時躲酒駕並非罕見，去年8月間，台中知名角頭「要命小方」的林姓妻子，在駕駛賓士車行經北屯區崇德路三段時，衝撞路旁3輛轎車，林女送醫後，在醫院由兒子的掩護下，坐輪椅離開醫院，逃避抽血酒測，隔天在律師陪同下到案時，林女已無酒精濃度，但警方認定林女有拒測行為，開單告發18萬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市張姓男子在今天凌晨駕駛BMW，行經南區與公車碰撞，張與車內陳姓友人就醫後不知去向，警方查辦。圖／讀者提供
台中市張姓男子在今天凌晨駕駛BMW，行經南區與公車碰撞，張與車內陳姓友人就醫後不知去向，警方查辦。圖／讀者提供

酒測 公車 酒駕

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