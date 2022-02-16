聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／外送員騎車違規遭開單 警填錯車號 更正完還是得繳
新北一名熊貓外送員紅燈違規左轉，被警方攔下開單舉發，因罰單車號填記錯誤，外送員臉書社群《我是鶯歌人 iYingge》貼文詢問「這樣到底是要不要繳？」對此，三峽警分局坦承疏誤，會加強教育檢討改進，另外會通知當事人，並發函新北市政府交通事件裁決處對更正。
據查證，新北市鶯歌區陳姓美食外送員，周日（13日）上午11時許，騎經鶯桃與福德二街口，卻未依號誌規定紅燈左轉福德二街，遭員警鳴笛尾後攔下。過程中，警員呂明峰、陳懷恩詢問陳男「我就在你後面，你闖紅燈不知道？」陳男一度裝傻回警「哪邊？」被警斥責「那邊紅燈你就不能過了阿！」當場開單舉發。
不料，警員疏誤將陳男違規機車車號最後一碼英文字母「V」誤植為「B」，陳男罰單拍照上傳臉書社群《我是鶯歌人 iYingge》貼文詢問「被警察攔下來開單，結果車牌號碼開錯……這樣到底是要不要繳？」並於兩個小時後致電派出所詢問，警方除告知相關權益外，也告知立即更正。
對此，三峽警分局坦承員警誤植違規車號，當天接獲當事人來電詢問，既已在「交通違規管理系統」內更正違規車輛車號，也會發函新北市政府交通事件裁決處予以更正車號。另外員警舉發疏誤，分局內部將會加強教育檢討改進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言