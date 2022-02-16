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影／外送員騎車違規遭開單 警填錯車號 更正完還是得繳

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北一名熊貓外送員紅燈違規左轉，被警方攔下開單舉發，因罰單車號填記錯誤，外送員臉書社群《我是鶯歌人 iYingge》貼文詢問「這樣到底是要不要繳？」對此，三峽警分局坦承疏誤，會加強教育檢討改進，另外會通知當事人，並發函新北市政府交通事件裁決處對更正。

據查證，新北市鶯歌區陳姓美食外送員，周日（13日）上午11時許，騎經鶯桃與福德二街口，卻未依號誌規定紅燈左轉福德二街，遭員警鳴笛尾後攔下。過程中，警員呂明峰、陳懷恩詢問陳男「我就在你後面，你闖紅燈不知道？」陳男一度裝傻回警「哪邊？」被警斥責「那邊紅燈你就不能過了阿！」當場開單舉發。

不料，警員疏誤將陳男違規機車車號最後一碼英文字母「V」誤植為「B」，陳男罰單拍照上傳臉書社群《我是鶯歌人 iYingge》貼文詢問「被警察攔下來開單，結果車牌號碼開錯……這樣到底是要不要繳？」並於兩個小時後致電派出所詢問，警方除告知相關權益外，也告知立即更正。

對此，三峽警分局坦承員警誤植違規車號，當天接獲當事人來電詢問，既已在「交通違規管理系統」內更正違規車輛車號，也會發函新北市政府交通事件裁決處予以更正車號。另外員警舉發疏誤，分局內部將會加強教育檢討改進。

熊貓外送員違規紅燈左轉，被警攔下開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
熊貓外送員違規紅燈左轉，被警攔下開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
熊貓外送員違規紅燈左轉，被警攔下開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
熊貓外送員違規紅燈左轉，被警攔下開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
員警誤植違規車號，當事人上網臉書貼文「要不要繳？」。圖／臉書《我是鶯歌人 iYingge》
員警誤植違規車號，當事人上網臉書貼文「要不要繳？」。圖／臉書《我是鶯歌人 iYingge》

外送員 罰單

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